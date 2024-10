De Andrés Pajares a Gerard Depardieu, los actores que han dado vida a Cristóbal Colón

Con motivo del 12 de octubre recordamos las bandas sonoras y actores que nos han contado el descubrimiento de América en función de cada etapa de aquel viaje que cambió la historia para siempre.

Colón en Portugal

Empezamos por la etapa que Colón pasó en Portugal, cuando propuso su proyecto al rey Juan II. Al ser rechazado marchó a España y dejó en el país luso a su esposa Felipa y a su hijo Diego. Por eso esta música tan nostálgica, que pertenece a una serie italiana llamada simplemente Cristóbal Colón, del año 1985. El compositor es el también italiano Riz Ortolani y en ella colaboró Plácido Domingo.

El actor irlandés Gabriel Byrne, por entonces jovencito pero que después ganó prestigio con películas como Sospechosos habituales o Muerte entre las flores, interpretó a Cristóbal Colón. En el reparto también encontramos a Faye Dunaway como Isabel la Católica y Oliver Reed como Martín Pinzón.

Colón y los Reyes Católicos

Pasamos a tener audiencia con los Reyes Católicos a través de Los planes de Colón de la segunda temporada de la serie Isabel. Una música ambiental que evoca a esa época pasada y esa audiencia, de las varias que hubo, en la que el marino de origen incierto convenció a la monarca de que financiara su proyecto. El compositor de ambas temporadas fue el argentino Federico Jusid. El actor Julio Manrique, a quien hemos visto en Madres paralelas, deba vida al descubridor.

El viaje de Colón

La película británica de 1949 Christopher Columbus o, como se tradujo de forma rimbombante, La verdadera historia de Cristóbal Colón. La banda sonora corrió a cargo de Arthur Bliss.

La película fue un mayúsculo fracaso de taquilla, del medio millón de dólares de presupuesto apenas recuperó la quinta parte. Se construyeron dos réplicas de las naves. Se rodó en Barbados y como Colón tenemos al magnífico actor Fredric March, inolvidable en Los mejores años de nuestra vida, quien por cierto sufrió un golpe de calor en el rodaje. No es fácil pretender ser Colón.

Y llegó Hollywood a contar nuestra historia por partida doble. Y es que no una, sino dos películas se rodaron en 1992 para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, las dos apoyadas por diferentes organismos españoles y las dos un rotundo fracaso, artístico y comercial. Cristóbal Colón, el descubrimiento es la primera.

La canción Remembrance of home pone música a ese viaje tan accidentado con una tripulación que echa de menos su hogar. Esta música es de Cliff Eidelman, interesante compositor que parece haber desaparecido sin dejar rastro.

Colón fue interpretado por George Corraface después de que Timothy Dalton huyera tres días antes de comenzar el rodaje. Como la reina Isabel tenemos a Rachel Ward, la tierna Maggie de El pájaro espino, y en un papel muy pequeño a Marlon Brando interpretando a Torquemada con evidente desgana. Brando estaba en un difícil momento personal: uno de sus hijos había asesinado al novio de su hijo y parece que solo aceptó este papel para financiar la defensa.

Para llegar a América recordamos la canción Alba de América, dirigida por Juan de Orduña en 1951. La típica producción propagandística de la época, de Cifesa, con esos actores hablando al horizonte y decorados de cartón piedra.

En la música la película sí estuvo a la altura de cualquier superproducción. Siempre que pueda hablaré en esta sección del maravilloso Juan Quintero, al que hay que reivindicar. Nació en Ceuta y tocó diversos palos: suyo es el conocido Pasodoble En er mundo o la popular revista Yola, que estrenó Celia Gámez. En el cine puso música a muchas producciones de la época, como Locura de amor, Agustina de Aragón o Pequeñeces. En esta Alba de América Colón fue interpretado por el portugués Antonio Vilar y como la reina Isabel a la emblemática Amparo Rivelles.

De nuevo acudimos a una producción americana, la serie documental 500 naciones, narra la historia de los diferentes pueblos indígenas de Estados Unidos. Es del año 1995, presentada por Kevin Costner y con música de Peter Buffett, el hijo pequeño de Warren Buffett. El nombre de la pieza es Colón unforgivable sins, Los pecados imperdonables de Colón.

Uno de esos ejemplos de una buena música pero ejecutada con escasos medios, toda electrónica es el documental, Columbus and the age of Discovery, también del año 1992. Este corte se llama The explorer returns, por lo que nos encontramos en el viaje de vuelta. La música está compuesta por Sheldon Mirowitz y fue nominada a un Emmy.

Pido perdón por adelantado a los puristas de las bandas sonoras por la siguiente banda sonora:

No podíamos omitir la canción más famosa asociada con Cristóbal Colón. Aunque su origen no es estrictamente cinematográfico, esta es la versión más popular al menos en nuestro país gracias a la película de Mariano Ozores, Cristóbal Colón, de oficio descubridor, de 1985 con un reparto espectacular: Andrés Pajares, Fiorella Faltoyano, Juanito Navarro, Rafaela Aparicio, Antonio Garisa...

No es un humor precisamente fino pero casi 40 años después me sigue pareciendo tronchante. Sobre todo porque en la película va seguida de una escena en la que a Andrés Pajares, que interpreta a Colón, le cuentan que es muy duro el oficio de descubridor y que se dedique a otra cosa. En esta película la canción la interpretaron los populares cómicos Zori y Santos. El guion lo escribió Juanjo Alonso Millán, que en sus últimos años colaboró con esta casa y al que recordamos con cariño.

La segunda película de Hollywood del año 1992 es 1492, la conquista del paraíso y su inconfundible Vangelis. Otra adaptación que a pesar de contar con un espectacular reparto pasó sin pena ni gloria.

La película no es terrible, simplemente no deja huella. Es quizá lo más flojo que haya dirigido Ridley Scott. A pesar de su holgado presupuesto y de contar con grandes nombres como Gerard Depardieu como Colón o Sigourney Weaver como Isabel la Católica, resulta plana y aburrida. Si hoy en día es recordada por algo es por su banda sonora, y me gusta usarla como epílogo, como reflexión de aquel episodio complejo, increíble, con luces y sombras que nos cambió para siempre.