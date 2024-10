Almodóvar se estrella en la taquilla española con 'La habitación de al lado'

Pese al despliegue publicitario y los premios de prestigio, la última película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, no parece estar rindiendo en taquilla como se esperaba. Según las mediciones de Comscore sobre el fin de semana del 18 al 20 de octubre, el de su estreno, la primera película rodada en inglés del manchego se ha tenido que conformar con el cuarto puesto en su país de origen, España.

Un mediocre resultado de 570.000 euros que confía las cifras finales a un buen mantenimiento. ¿Será que nadie es profeta en su tierra? Lo cierto es que, pese al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y la buena recepción inicial, las críticas han sido progresivamente desiguales para la nueva historia de amistad femenina, vida y muerte de Almodóvar. De modo que su nueva película no parece que vaya a apuntarse a la liga de triunfos como Volver o Todo sobre mi madre.

Y no vale, esta vez, la excusa del monopolio del cine americano. La película se ha estrenado por detrás de La Infiltrada, thriller dirigido por Arantxa Echevarria que cuenta la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo de la policía nacional infiltrada en ETA que desarticuló el comando Donosti. Todo un fenómeno, esta vez sí, comercial y de crítica que no ha tenido demasiado problema en doblegar estrenos tan esperados como la secuela de Joker, y que en su segunda semana se sitúa en segundo puesto con 960.000 euros, una caída de apenas un 16% respecto a la semana anterior. Su total no tardará en llegar a los tres millones a una excelente velocidad de crucero.

En el primer y segundo puesto están Robot salvaje (1,45 millones), una cinta de animación para toda la familia, así como Smile 2 (880.000 euros), una película de terror que ha logrado convocar a todo el público juvenil deseoso de sensaciones fuertes antes de Halloween. La Sustancia logra robar a La habitación de al lado el puesto de película novedosa "que hay que ver" mientras otras dos películas españolas, El 47 y La virgen roja, cierran el top 10 patrio con excelentes mantenimientos tras muchas semanas en cartel.

Queda por ver cómo rinde La habitación de al lado de lunes a viernes, fechas en las que un público adulto y, quizá, más cercano a la etiqueta Almodóvar, se sienta interesado por una película que -recordemos- ha recibido un fortísimo apoyo mediático, como suele ser habitual con las películas del manchego, con dos estrellas norteamericanas pululando por la alfombra roja española para promocionar la película la pasada semana. El público, no obstante, no parece haberse sentido impresionado por la primera película en inglés del español, que ha recurrido a Tilda Swinton y Julianne Moore como cabezas de cartel.

Sin duda, la competencia ha sido dura para La habitación de al lado, que se ha encontrado con una amplia oferta de cine tanto nacional como extranjero que sin duda le ha restado impacto a su estreno. Según BoxOfficeEspaña, los resultados finales no superarían, no obstante, los 2,5 o 3 millones de euros.

"La habitación de al lado", de Pedro Almodóvar, se estrena con un moderado estimado de 568.400€ desde 320 cines, lo que supone una media de 1.770 euros por cine. Aunque no son malas cifras, resultan algo decepcionantes valornado las altas expectativas que había generado el…

La habitación de al lado tiene garantizado, no obstante, un rendimiento internacional que probablemente maquille el escaso impacto de su estreno español. Las ventas internacionales han cubierto gran parte de los costes de la película, amén de subvenciones o inversión privada. Ahí es donde la presencia de Moore y Swinton probablemente compense los pobres resultados del estreno español.