Paul Mescal, la escultura romana de Hollywood que esconde un hombre atormentado

Nuestro CelebriChic del momento es Paul Mescal, el nuevo Gladiador de Ridley Scott que se estrena en las salas de cine de nuestro país el próximo 15 de noviembre. Estamos ante una ambiciosa secuela que promete (o pretende) arrasar en las taquilla de todo el mundo porque además tiene como protagonista a esta especie de escultura romana que es Mescal, que se ha convertido en uno de los actores favoritos del nuevo Hollywood.

Gladiator II es el salto del actor irlandés a las grandes producciones de cine, algo que siempre había rechazado por no considerar algunos proyectos a la altura pero, ¿quién le dice que no a Ridley Scott? A pesar de todo, Mescal no es un desconocido. Comenzó, como muchos actores, en el teatro y durante la pandemia del covid protagonizó la serie que le puso en el mapa: Normal People, basada en la novela de Sally Rooney. La ficción le valió un buen puñado de nominaciones y con su interpretación del torturado Conell ganó el BAFTA a ‘Mejor Actor’.

Conocido precisamente por sus papeles de hombres atormentados, como bien certifican el drama Aftersun o la fantasía romántica Desconocidos, en Gladiator II lo hace a lo grande dando vida a Lucio, el sobrino del emperador Cómodo (Joaquin Phoenix) en la primera entrega, convertido en su secuela en uno de los luchadores del Coliseo romano.

Ha nacido una estrella

Como cualquier actor de Hollywood con una legión de seguidores detrás, la vida sentimental de este guapo actor también se mira con lupa. Su noviazgo con la cantante Phoebe Bridgers, de la que se separó tras rodar Normal People junto a Daisy Edgar-Jones, creó un triángulo amoroso por el que corrieron ríos de tinta.

Su estilo también causa furor entre sus admiradores, volviendo a poner de moda los pantalones cortos (que luce en unas piernas esculturales) y olvidando los complejos luciendo en un programa de máxima audiencia una chaqueta de su actual novia, la cantante Gracie Abrams, hija de J.J. Abrams, director de Lost.

