Pídeme lo que quieras es una de las películas españolas más esperadas del año, especialmente por los seguidores de la saga de libros de Megan Maxwell. Lucía Alemany, su directora, asegura en una entrevista en esCine que "hay expectativas porque es el libro más vendido de Megan" pero reconoce que "no siento presión, vamos a dar a las guerreras la mejor película". Sin embargo, Gabriela Andrada, también presente en la entrevista junto a Mario Ermito, asegura que "yo estoy muy tensa con gustarles a los fans de Megan, estoy atacada, es el primer protagonista que hago".

No obstante, está contenta con el resultado, "siempre me veo horrorosa pero esta vez me veo bien, pero mi madre (Minerva Piquero) me dice que soy yo todo el rato". Mario Ermito asegura en esRadio que "lo más difícil es la creación emocional de los personajes, para entender al mío estuve leyendo el libro Yo soy Eric Zimmerman". Al respecto, Gabriela asegura que "me siento más expuesta si tengo que llorar que si me tengo que desnudar".

Escenas eróticas no eróticas

Los actores también han hablado de las escenas eróticas ya que en Pídeme lo que quieras hay varias. Gabriela Andrada asegura al respecto que "grabar una escena erótica no es divertido, es divertido porque estamos haciendo el chorra todo el tiempo, pero no es erótico de grabar". De hecho, añade que "hay gente que se está poniendo de rodillas para pegarte cinta de carrocero a los genitales y hacerte una protección para no rozar, erótico no es desde luego, tiene que verse pero no lo es".

Mario Ermito matiza que "todo lo que se ve bonito en la pantalla no es bonito en la realidad". Gabriela asegura que "me encantaría un making-off para romper completamente la imagen de cómo queda la escena erótica montada con cómo se hizo, que es lamentable".

Aquí pueden escuchar la entrevista completa, donde también hablan sobre cómo llevan la comparación con 50 sombras de Grey.