Llega a Prime Video La Virgen Roja, un thriller histórico con mucha carga dramática basado en hechos reales que nos sitúa en la España de los años 30 y nos cuenta una historia bastante turbia, el caso Hildegart. La joven Hildegart fue educada por su madre Aurora con un único objetivo, convertirla en la mujer del futuro. Sin embargo, a los 18 años la joven empieza a experimentar la libertad y conoce a Abel Vilella. Aurora, que supuestamente luchaba por la libertad femenina, acaba con la vida de su hija precisamente por ser libre.

Najwa Nimri es la encargada de dar vida a Aurora. En una entrevista para esCine nos cuenta que "si reviso mi trayectoria, en TV hago personajes muy explosivos y en cine más contenidos", y éste es el caso de esta película. "La contención es un reto porque no sabes hasta qué punto la gente lo va a entender, pero te metes en esa oscuridad con mucho trabajo".

La popular actriz explica también que "los actores que nos metemos en estos tinglados no los juzgamos nunca" aunque reconoce que "no puedo entender cómo alguien puede hacer algo así, me meto a estudiarlo, no es una psicópata sino una convencida, una mujer que mata a otra mujer, que encima es su hija, por ideas, por radicalización de ideas. Nada que no esté pasando hoy en día".

Alba Planas en la encargada de dar vida a Hildegart. "El ejercicio que intentamos durante toda la película fue como si mirara por primera vez el mundo, porque aunque tuviera 17 años estaba viviendo cosas por primera vez".

En el vídeo pueden escuchar la entrevista completa donde las actrices aportan incluso una loca teoría sobre este parricidio.

La directora, Paula Ortiz, también atendió a esCine:

La Virgen Roja ya está disponible en Prime Video.