Antón Álvarez (C. Tangana): "Quiero seguir dedicándome al cine"

Antón Álvarez se ha lanzado a hacer cine estrenándose con un documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés. Documental que ha pasado por el Festival de San Sebastián con muy buena acogida de público y crítica y en el que aborda una cuestión familiar del flamenco Yerai Cortés, un secreto familiar que tenía que hacer público.

"Me gustó cuando Yerai me contó las historias de su vida que le habían motivado para escribir ciertas canciones y ahí vi una película, una metáforo de cosas que me gustan", explica el director a esCine. Antón añade que "todo el mundo tiene una carga, una culpa, un secreto, una conversación que terminó mal... y todos merecemos una historia de redención".

Una vez tomada la decisión de contar la historia de Yerai, Antón Álvarez tenía claro que no haría un biopic. "Yo le decía, Yerai voy a hacer una película y voy a ser un director, esto no es un reportaje sobre tu vida, va a haber una construcción, sobre una verdad, pero con una construcción".

La intención del director era "que el espectador sufriera el mismo proceso de confusión que vivió Yerai". ¿Y qué temía Antón Álvarez en su estreno como director? "Lo que más miedo me daba era que la película tuviera 4 patas, relativamente estructurada dentro de que sea una película experimental, pero que la pueda ver mi tía que ni le gusta el flamenco ni los documentales y se pueda emocionar".

¿Música o cine?

Antón Álvarez en el cine o C Tangana en la música. El artista, ahora cineasta, nos asegura a esRadio que "quiero seguir dedicándome al cine, me hace sentir orgulloso". Sobre si seguirá la vía del documental o se lanzará a la ficción asegura que "las historias que proceden tan directamente de la verdad y de la vida tienen algo que me gustan mucho, yo mis canciones las he hecho siempre utilizando un material muy personal". No obstante, "quiero hacer ficción" sentencia. Reconoce. eso sí, que "hacer una película es mucho más frustrante que hacer una canción".

Sobre la imagen pública y la fama asegura que "lo llevo bien, cada vez está más cerca la imagen pública de la privada aunque nunca es posible". Y se explica: "todos tenemos dos imágenes, hasta tú, hay algo distinto cuando está la cámara delante. Eres distinto con tus amigos que con tu familia. Y luego tú contigo solo, incluso cuando tienes un problema tienes que ir al psicólogo para decirte las cosas a ti mismo de verdad".

Antón Álvarez también habla en la entrevista sobre su cambio de nombre y lo que le dijo Juan Antonio Bayona tras ver su película. Descúbrelo pinchando en el play.