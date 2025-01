A Gila nadie lo fusiló, nunca estuvo en la cárcel y nunca fue exiliado político

Se acaba de estrenar una película que aborda la figura de Miguel Gila, y centra buena parte de ella en contar cómo vivió el genial humorista durante nuestra guerra civil, en la que hay un episodio, incontables veces repetido en libros y entrevistas por él, donde se refiere aquello de "me fusilaron pero me fusilaron mal". Según ese relato, Gila pudo permanecer en el suelo debajo de otro soldado, que resultó muerto y le salvó la vida. Tal suceso resulta que no ocurrió así, que Miguel mintió, según revelaba un buen amigo suyo, también escritor de humor, el toledano Ángel Palomino, militar y experto en turismo, director de un importante hotel, que revelaba estar muy al tanto de las vicisitudes del cómico durante aquella contienda.

Hay personajes que si deciden contar su vida a los periodistas, o bien ellos mismos en sus memorias o autobiografías, o bien se olvidan de historias que les sucedieron, o las manipulan a conciencia. Le pasó a Gila, pues así lo he constatado en algunos de sus libros y los que otros autores escribieron sobre él. Hay bastantes ejemplos de quienes desvirtúan su propia vida, a veces a propósito. Me viene a la memoria el caso de otro cómico, Tony Leblanc, que se hartó de repetir que "había nacido en el Museo del Prado" donde su padre era portero mayor, cuando en realidad vino al mundo en su casa. Así me lo contó quien fuera su novia, Nati Mistral, quien en vísperas de su boda con él, anuló el enlace. ¿Por qué Tony relataba tal mentira? No la necesitaba para reafirmarse como un actor sensacional.

Miguel Gila Cuesta nació en 1919 en Madrid, en el entonces barrio obrero de Tetuán. Su padre, ebanista, murió poco antes, víctima de un accidente en Barcelona. La madre, de diecinueve años, estuchadora de azúcar, se trasladó a Madrid, embarazada, en busca de ayuda en la familia paterna del bebé. Resultaría que quien se hizo cargo del futuro humorista fueron sus abuelos, que malvivían en una buhardilla de reducidas dimensiones. La infancia y adolescencia de Gila fueron duras, en la pobreza. Lo expulsaron, por travieso, del colegio con trece años. Hacía novillos. Se vio obligado a arrimar el hombro para ayudar a la maltrecha economía familiar: trabajó de empaquetador en la fábrica de chocolates "El Cafeto", luego en un taller de carrocerías, con catorce años, como aprendiz; después lo mismo pero como mecánico. Tenía afición por el dibujo y en sus horas libres, escasas, estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios, clases de dibujo técnico. En ese salto a la juventud, se hizo militante socialista, alistándose como voluntario en la guerra civil nada más iniciarse la contienda el 18 de julio de 1936.

Recurrimos al antes citado Ángel Palomino, utilizando su fundamental artículo publicado en ABC el sábado 28 de julio de 2001, pocos días después de la muerte de Miguel Gila en una clínica barcelonesa, del que extractamos algunos párrafos, a saber: "Nunca se alistó en el 5º Regimiento, el de Líster, aunque lo haya dicho o haya dejado que lo digan". No consta que formara parte del Batallón Pasionaria. Prosigue el texto de Palomino: "A Gila nadie – ni borracho ni sereno – lo fusiló, nunca estuvo en la cárcel y nunca fue exiliado político".

Posiblemente, según investigaciones nuestras, sí que fuera cierto haber sido preso del bando nacional, permaneciendo cinco meses en un campo de prisioneros. Lo que Ángel Palomino refuta es que como Gila contaba y otros biógrafos también, que después de concluida la guerra pasara por tres cárceles madrileñas, las de Yeserías, Carabanchel y Torrijos. Incierto, continuando el artículo de ABC, que pasara tres años encerrado. Lo que sí hubo de cumplir fueron cuatro años de servicio militar, como tantos otros soldados. Destinado a Zamora, es allí durante ese periodo, donde comenzaría a trabajar en Radio Zamora, colaborando en el diario "Imperio", a partir de 1943.

Los años de esa "mili" zamorana los pasó como chófer de un coronel, "cargo de confianza" refería Palomino. Falso que pasara por las cárceles franquistas. Más cierto, como nos recordaba éste, que "ingresó en la Organización Sindical como funcionario del sindicato relacionado con el trigo y el pan". Llegado 1944 contrajo matrimonio con su primera esposa, una de las hijas del dueño de la pensión de Zamora donde se hospedaba, acabado ya aquel larguísimo servicio militar. Se llamaba Ricarda. Gila decía esto: "Cuando le cuento a la gente que yo me casé porque en Zamora hacía mucho frío se piensan que les tomo el pelo, pero ése fue el motivo real de mi boda. Nunca hubo ni amor, ni cariño. Sólo el frío".

Hasta 1951 que se trasladó a Madrid solo, sin su esposa, trabajó, como decíamos, en la radio local: escribía guiones, retransmitía partidos de fútbol, anunciaba marcas de calcetines, jabones y sopas y hasta barría los pasillos con mucha dedicación. Tuvo un encuentro providencial con la familia Ozores, el padre, Mariano, y los hijos José Luis, Antonio, Mariano Jr., quienes lo animaron a marcharse a Madrid, una vez conocidas sus aptitudes para el humor; dibujaba viñetas, algunas de las cuáles se las habían publicado en el semanario "La Codorniz". Contó, además, con otra ayuda importante, la de la gran actriz Conchita Montes. De manera que hizo la maleta, con lo poco que tenía en propiedad, ya casi no convivía con Ricarda y menos desde que ésta no quiso acompañarlo en su aventura madrileña. Nunca más, que sepamos, volvieron a verse.

Ángel Palomino ofrece el dato de que Gila tuvo también el apoyo del zamorano Carlos Pinilla, subsecretario del líder falangista y Ministro del Trabajo José Antonio Girón de Velasco, que le proporcionó un puesto en Madrid en el diario "El Alcázar".

No vamos a extendernos más en estas historias, salvo algunas puntualizaciones, que desde luego no aparecen en la película de Gila, pues en ella sólo se reflejan los episodios de la guerra. Pero sí insistir en que "nunca fue exiliado político". Se autoexilió a la Argentina en 1968 porque tras convivir con la bailarina Carmen Visuerte, a partir de mediados los años 50 y ser padre de dos hijos (reconocería sólo al varón, Miguel, pero no a Carmen), su primera esposa, Ricarda, lo denunció por adulterio. A Gila lo condenaron a indemnizar a ésta con buena parte de lo que cada vez cobraba en sus actuaciones. Con ese poco dinero no podía vivir en su piso de la madrileña calle de Carranza, ya con su nueva mujer, María Dolores Cabo. Y menos sintiéndose perseguido como adúltero. Esa y no otra fue la verdadera razón de marcharse fuera de España con María Dolores, con quien tendría una hija.

Hasta 1987 Miguel Gila no regresó a España. Se afincó en Madrid y definitivamente en Barcelona, donde falleció el 13 de julio de 2001. Las nuevas generaciones siguieron riéndose con sus geniales ocurrencias. Su condición de actor humorista, y dibujante de humor, guionista y escritor, está reconocida y sobre todo Televisión Española, con su fabuloso archivo, y el resto de canales, continúan difundiendo su extenso repertorio de monólogos, jamás superados por nadie. Al margen de que amañara los sucesos comentados, Gila ha sido el actor humorista más importante, nadie lo ha superado en los monólogos, era además un hombre generoso con sus amigos (ayudó por ejemplo a Serrat cuando éste comenzó a actuar en Argentina) y su nombre, afortunadamente, no ha caído en el olvido, en este país donde tan frecuente es bajar del pedestal a cuantos triunfadores hubo en el pasado.