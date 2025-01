Rodrigo Sorogoyen sobre el rechazo al cine español: "Está totalmente relacionado con la izquierda"

Los años nuevos es la nueva serie de Movistar+ de Rodrigo Sorogoyen, que sigue la vida amorosa de los dos protagonistas, quienes cumplen años en Nochevieja y Año Nuevo a lo largo de 10 años. "Soy una persona muy social y muy amorosa", ha afirmado Sorogoyen sobre su personalidad.

Sorogoyen se ha sincerado sobre el proyecto en Una hora contigo: "me surgió en una Nochevieja propia; yo puedo recordar las diez Nocheviejas pasadas que he tenido", respecto a la idea del guion que ha coescrito junto a Sara Cano y Paula Fabra.

Sorogoyen sobre la profesión

"Yo he visto a grandes directores equivocarse dentro de la opinión que pueda tener yo del montaje", ha dicho Sorogoyen, ya que hacer una película es un proceso que evoluciona durante el rodaje. Respecto a la película Madre (2019), la cual considera mejor que muchas de sus obras, Sorogoyen se ha sincerado: "No considero que me equivoqué a la hora de plantear la película, pero tengo que aceptar que no cuajó".

"Yo no creo mucho en los buenos y malos actores", ha destacado Sorogoyen, ya que alude a que no solo el talento es uno de los factores importantes en la profesión, sino que también hay que tener en cuenta el tipo de papeles y el ambiente de trabajo.

¿Cine español?

Andrés Arconada ha hablado sobre el orgullo cultural respecto al cine en otros países europeos como Francia, algo que en España no ocurre. Sorogoyen ha hecho referencia a que el posible motivo es que "el cine en España está totalmente relacionado con una tendencia política, la izquierda", lo cual causa rechazo en otros grupos ideológicos. Además, ha mencionado otros motivos, como "el orgullo nacional que está relacionado con una ideología y una dictadura", según Sorogoyen.

Sorogoyen ha destacado sobre su trayectoria profesional y personal que "no he cambiado, pero sí he evolucionado; la vida profesional me ha cambiado para mejor", ya que el director ha trabajado y sigue trabajando en proyectos personales que le gustan.

Teatro y próximos proyectos

"He visto muchas más películas buenas que obras de teatro buenas", ha subrayado Sorogoyen sobre su posible incursión en el teatro, una disciplina más compleja que la cinematográfica, que, por el momento, tendrá que esperar.

El director ha hablado sobre su próxima película, basada en el rodaje de un filme, que, a pesar del cliché de que "a nadie le interesa una película sobre un rodaje", según Sorogoyen, ya se encuentra en preproducción y comenzará sus grabaciones el próximo 1 de febrero.

Pincha el audio para escuchar la entrevista completa.