El patinazo de Yolanda Ramos que ha puesto en pie de guerra a los guionistas

El pasado sábado se celebraba en Pontevedra la 12ª gala de los Premios Feroz, pero ha sido este martes cuando se ha precipitado todo acerca de la polémica de Yolanda Ramos. En la propia gala y fiesta posterior, era una de las anécdotas de las que todos hablaban. ¿Pero ese momento surrealista estaba guionizado o no? Un servidor salió de dudas al preguntárselo a la propia Yolanda Ramos en la fiesta posterior a la gala, y efectivamente, todo había sido tan real como la vida misma.

Antes de salir al escenario ya se presagiaba que la cosa que no iba a salir bien, un micro abierto hacía que todos nos enteráramos de que Yolanda Ramos se "estaba meando tanto, tanto...". El comentarista de la gala, que se emitió en La 2 de TVE, improvisaba con un "ahora vendrán los siguientes premios después de un momento de confusión, ah bueno, es que es Yolanda Ramos y siempre es imprevisible". Y tanto.

Una vez sobre el escenario, Yolanda Ramos, acompañada de Daniel Guzmán, alertaba de que "esto va a ser lo más verdadero que habéis visto en mucho tiempo, nos llegó el guion y como soy una chuleta dije ‘no me gusta el guion que han hecho para nosotros’". "Y me lo ha dicho esta mañana, que es importante" apuntaba Daniel Guzmán, un ‘daño colateral’ de todo esto.

"Desde el respeto máximo a un equipo de guionistas que hay, he dicho lo rompemos todo y lo hacemos de nuevo y ellos me han dicho ‘maravilloso, eso es trabajar en equipo’", seguía relatando Yolanda Ramos. "Yo que soy tan lista y guay he dicho vamos a inventarnos algo pero hemos hecho una mierda de guion del cual no nos acordamos". Momento en el que Daniel Guzmán se daba cuenta de "lo mejor de todo es que entregamos el premio DAMA al Mejor Guión de Película y Serie". Cuando Yolanda quiso empezar su gag la organización metió el vídeo con los nominados a capón, muestra más que suficiente de que la cosa no iba bien.

Malestar entre los guionistas

Guionistas y creadores han reaccionado en sus redes sociales. Javier Giner, creador de la serie Yo adicto, aseguraba que "me pareció una falta de respeto y educación".

Chica, me voy a mojar: lo de Yolanda Ramos ayer en los Feroz me pareció una falta de respeto y educación hacia los guionistas que llevan semanas dejándose la piel para hacer el mejor guion posible y para los cientos de personas que llevan currando semanas en la gala. Así no mola. — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) January 26, 2025

Cristóbal Garrido, guionista de series como Fariña o películas como Lo dejo cuando quiera, escribía en redes que "lo que ha pasado con Yolanda Ramos ha sido genial. Hay un tipo de actor que considera que la primera parida que se le ocurre es mejor que un guión que ha sido trabajado durante meses por los guionistas. Y cuando les dejas sin red (sin guión) pasa el cuadro marinero que hemos visto".

Yolanda Ramos se ha grabado un Tik Tok donde ha asegurado estar sorprendida ante la polémica, "estaba haciendo humor" y se ha referido también a los "ofendidos".