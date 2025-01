Emma Suárez: "El trabajo de actriz es muy solitario"

Desmontando un elefante es la nueva película dirigida por Aitor Echeverría y protagonizada por Emma Suárez, que cuenta la historia de una arquitecta de éxito, de clase social alta y con una familia estable, que tiene problemas con el alcohol. "Ha sido apasionante implicarme en esta película", ha recalcado Suárez.

Suárez se ha sincerado sobre su personaje en Una hora contigo: "Ha sido muy bonito entrar en Marga, ese personaje tan vulnerable. He aprendido a darme cuenta del trabajo tan impresionante que hacen las personas adictas para salir del alcoholismo".

Los riesgos de la profesión

"Yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona y me gusta", ha afirmado Suárez al hablar sobre las emociones, la pobreza y otros temas que afectan a diario a muchas personas. "La vida nos lleva a una velocidad vertiginosa, a mí eso me preocupa", ha reivindicado la actriz.

"No todas las películas que he hecho han sido películas elegidas con lupa porque me gustaba el proyecto. Algunas de las películas en las que participo igual el guion no me convencía", ha argumentado Suárez sobre los personajes a los que ha dado vida a lo largo de su carrera, donde ha hablado sobre la dificultad de interpretar un personaje que está mal escrito en el guion.

"Este es un trabajo muy solitario", ha argumentado Suárez sobre la interpretación, ya que conlleva un sacrificio para poder realizar los proyectos correctamente, así como la intimidad y conexión interior para construir los distintos personajes.



Sobre el cine español y el teatro

"Yo creo que el cine está viviendo un momento de mucha riqueza", ha explicado Suárez sobre los cambios en la industria cinematográfica española, donde ha subrayado que "hay mucha diversidad en cuanto a los temas, las generaciones y los puntos de vista, la mirada de cada director".

Además del cine, Emma Suárez también participa actualmente en la obra de teatro El cuarto de atrás en el Teatro de la Abadía, basada en el libro de Carmen Martín Gaite. "Lo maravilloso del teatro es que cada día es diferente", ha dicho Suárez, que ha confesado ser una gran amante de los escenarios, aunque también le gusta la gran pantalla: "Yo en los rodajes lo paso muy bien, porque es un espacio que es como mi casa".

"Siempre estoy en momentos de cambio", ha destacado Suárez sobre su transformación personal para afrontar nuevos proyectos y retos personales, sobre todo de cara al nuevo año 2025.

Si quieres saber más sobre la pasión de Emma Suárez por el teatro, pincha el audio para escuchar la entrevista completa.