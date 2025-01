¿Qué es el wrap-up rap y por qué ya no se produce? Cuando en Hollywood se facturaban películas de acción no era extraño encontrar una canción rap que culminase el film durante los títulos de crédito. Lo particular es que esa canción acostumbraba en muchas ocasiones a resumir la película entera contando sus acontecimientos principales.

De modo que, por muy tonto o ingenuo que pueda parecer ahora, cuando películas como Ricochet o Trepass -preñadas todas ellas de palabras malsonantes, violencia y agresividad- finalizaban con un rp cantado por sus protagonistas, el público tenía la oportunidad de marcharse de la sala con un espíritu distinto.

En Prohibido contar ovejas, el programa nocturno de esRadio conducido por Felipe Couselo y Alma Espinosa, se repasó en varias secciones este uso y costumbre de muchas comedias y películas de acción de antaño, cuando lo políticamente correcto todavía no dominaba la escena.

Eso incluye cantantes como Ice Cube, LL Cool J, Will Smith o Ice T para películas como Colegas a la fuerza, Wild Wild West, Asalto al distrito 13… A lo largo de dos secciones -te ofrecemos una de ellas- conversamos y escuchamos las canciones para repasar esta tendencia.