Resines, sobre Ópera Prima: "Me pagaron 75.000 pesetas y bebíamos como cosacos"

Antonio Resines es uno de los actores más queridos en España, sobre todo por su papel en la conocida serie Los Serrano. A pesar de su frágil estado de salud durante la pandemia –ya que pasó 23 días en coma– sigue actuando en películas. De hecho, Resines protagonizará Mikaela, un thriller de acción que se estrenará el próximo 31 de enero.

El actor ha estado en Una Hora Contigo, de esRadio, para promocionar la película, dirigida por Daniel Calparsoro. Asimismo, el actor ha recordado nostálgico sus comienzos de la mano de Fernando Trueba en películas como Ópera Prima, una comedia que Trueba siempre recuerda con cariño, ya que se estrenó como director.

"El arranque de toda esta historia parte de ahí", ha recordado Resines a Andrés Arconada en el programa. En los años 80, el actor inició su carrera y, según él mismo ha afirmado, "a casi todos los que comenzamos en esa época nos ha ido bien".

Me pagaron por ‘Ópera Prima’ 75.000 pesetas

Resines ha rememorado sus comienzos con aprecio, aunque según ha relatado "estábamos caninos, ninguno teníamos un duro". Según ha contado en esRadio, cobró por Ópera Prima 75.000 pesetas, que ahora correspondería a unos 3.000 euros. "Nos pagaban por ir 7 u 8 días a trabajar con amigos, no hacíamos otra cosa que aprendernos el texto y beber como cosacos", ha expresado el actor.

En este momento fue cuando el actor se dio cuenta de que podía ganar dinero, según él, "haciendo el tonto" con amigos, por lo que pensó "vamos a seguir intentándolo". "Nos lo pasábamos bien y, en el momento, estábamos convencidos de que lo que hacíamos estaba bien", ha expresado Resines.

En este sentido, la película parece que no ha envejecido, sigue siendo una propuesta fresca a la que acudir. Resines lo compara con el fenómeno de Los Serrano, serie que, a pesar de los años, nadie pone pegas, ya que "es una historia bien contada que engancha", ha comentado el actor.

Los mejores actores y directores

La carrera de Antonio Resines ha estado marcada por multitud de películas, como La buena estrella, Amanece que no es poco o Celda 211. "He hecho por lo menos 140 películas", ha señalado Resines. Aunque no siempre todas dejan huella en la historia del cine, si es cierto que muchas películas de su filmografía han quedado grabadas en la mente del público. Resines ha explicado a Arconada su porcentaje: "Un 10% de lo que se hace al año es bueno, el 1 o 2% es muy bueno, el 20% están bien, el otro 20%bien, pero no como el anterior, y otro 20% es malo".

Además de sus comienzos, el actor también ha recordado con mucho cariño los compañeros con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. Por ejemplo, "en Moros y Cristianos de Berlanga estaban actores como Fernán Gómez o Agustín González", ha contado el actor.

Sin embargo, según Resines, donde más aprendió fue en la serie de comedia Los ladrones van a la oficina en la que coincidió con actores como "Fernando Fernán Gómez, Agustín González, Anabel Alonso, Manuel Alexandre, Fernando Rey, Paco Rabal o Lola Flores". "Era una escuela más que de interpretación, de vida", ha expresado Resines en esRadio.

En definitiva, son actores de primer nivel que "todo el mundo recordará". Por ejemplo, "Fernando Fernán Gómez ha hecho el equivalente de Shakespeare en España", ha contado el actor de Los Serrano. "Hacían unas cosas que eran asombrosas", por lo que en cuanto pudo Resines renovó otra temporada en la serie.

Pronto podrás escuchar la entrevista completa en Una Hora Contigo.

Aquí todas las entrevistas de Una Hora Contigo.