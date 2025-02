Los Goyas más insólitos: 'El 47' y 'La infiltrada' comparten el premio ex aequo sin un claro ganador de la gala

Tras cubrir los Premios Goya durante 38 años desde su primera edición en el teatro Lope de Vega de Madrid en 1987, por primera vez he seguido la gala desde casa. Y por primera vez también en la historia de los premios dos películas comparten el máximo galardón. No, no ha sido nuestro particular La La Land, aunque por momentos lo parecía, ha habido empate y por tanto El 47 y La infiltrada comparten ex aequo el premio a Mejor Película.

¿Hay una clara ganadora? Pues no. A diferencia del año pasado donde La Sociedad de la nieve arrasó con 12 premios, en esta ocasión ha estado repartido, como el Gordo de la Navidad. La más premiada ha sido El 47, con 5 galardones: Mejor Película ex aequo, Mejor Actor y Actriz de Reparto (Salva Reina y Clara Segura), Mejor Dirección de Producción y Mejores Efectos Especiales.

La siguen Segundo Premio y La habitación de al lado, con 3 cada una. En el primer caso con Mejor Dirección, Mejor Montaje y Mejor Sonido. La película de Almodóvar ha sido premiada con Mejor Fotografía, Mejor Música Original (nuevamente para Alberto Iglesias) y Mejor Guión Adaptado.

La infiltrada sólo se ha llevado dos, pero de peso: Mejor Película ex aequo y Mejor Actriz para Carolina Yuste. Mejor Actor ha sido para Eduard Fernández por Marco, película que también ha ganado Mejor Maquillaje.

Y La estrella azul ha conseguido Mejor Dirección Novel para Javier Macipe y Mejor Actor Revelación para Pepe Lorente. Actriz Revelación ha sido para Laura Weissmahr por Salve María.

Como veis, hasta los premios gordos han estado repartidos. De ahí que no podamos decir que haya un claro ganador.

Consulta aquí el palmarés completo.