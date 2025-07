La nueva película de Pixar, Elio, no ha tenido el arranque esperado en taquilla en Estados Unidos, pero su equipo confía en que el boca a boca y el verano jueguen a su favor. Entre ellos, Jordi Oñate, uno de los españoles que forma parte del equipo artístico del estudio y que ha trabajado en el desarrollo visual de esta historia, protagonizada por un niño solitario que acaba siendo elegido como representante de la Tierra en una asamblea galáctica.

Oñate, que ha participado en la animación y el diseño de personajes, reconoce que Elio no ha sido un proyecto sencillo: "Fue difícil. Siempre nos fijamos en los ojos: si estás diciendo la verdad, si estás triste… Un personaje que no tiene ojos, teníamos que centrarnos en la voz y en las cejas", expresa en esCine. Glordon, uno de los alienígenas de la película, no tiene ojos visibles y, según explica Oñate, este reto técnico se resolvió mediante una cuidada expresión vocal y gestual.

Pero si hay algo que muchos espectadores suelen destacar de las películas de Pixar es la ausencia, parcial o total, de padres en sus tramas. Desde Buscando a Nemo hasta Luca, los protagonistas suelen tener historias marcadas por la pérdida o la distancia familiar.

Sobre este asunto, Oñate lo tiene claro: "Lo que pasa es que siempre contamos historias para todo el mundo. Hemos contado muchas historias de amigos, de padres, como Del revés. Creo que lo que pasa es que, cuando haces una película de niños en la que uno es huérfano, la gente hace una bola grande. Pero, en realidad, tenemos un montón de personajes de todas las clases, creo yo. A Nemo le falta la madre, pero también tenemos por ejemplo Cars…".

Una estética llena de contrastes

La cinta, escrita y dirigida por Adrian Molina –codirector de Coco–, apuesta por una estética contrastada, combinando una base militar más sobria con mundos alienígenas llenos de color. "Hemos aprovechado que estábamos haciendo una película del espacio para poner ahí la máxima capacidad artística que tenemos", afirma Oñate. "Ese mundo que tiene tanto color es más impactante que si lo viéramos todo el rato con el mismo tipo de fondos", explica.

Elio gira en torno a un niño con dificultades para hacer amigos y que sueña con escapar de su mundo. Una historia de crecimiento personal que, según Oñate, puede conectar con muchos espectadores: "Necesitas salir de tu zona de confort para darte cuenta de que sí que tenías tu sitio en el mundo antes".

Mientras la película continúa su recorrido en cines, el artista español insiste en el compromiso emocional que tiene Pixar con las familias una vez más: "Nos gusta ver si son los niños los que ríen o los padres. A veces no puedes contar ciertas historias porque, si lo haces demasiado para los padres, los niños pueden desconectar. Hay que encontrar ese balance", señala.

