Superman y Los 4 fantásticos han devuelto al público a la salas de cine para ver películas de superhéroes. Un género que andaba de capa caída en los últimos tiempos. Carlos Gómez, dibujante español que lleva años trabajando en la élite de los cómics y ha sido partícipe de la cabecera más actual de Los 4 Fantásticos, ha estado en La Vinuteca de esCine para hablar precisamente de la nueva adaptación al cine de la historia de la que es dibujante.

¿Y qué le ha parecido? Carlos Gómez emplea términos como "una pasada" o "impresionante" para referirse a la película que "la novedad que introduce, ese aire retro de los 60, pero un retro modernista, le da un toque diferente a la película" volviendo "a los inicios de Los 4 fantásticos con Jack Kirby". Carlos Gómez recuerda que "las últimas películas pecaron mucho de irse tan lejos del cómic que el rebote fue increíble, la gente no respondió tan bien".

El dibujante español también comenta cómo el público no perdona cuando los estudios de cine se apartan de las historias originales de los cómics. Aquí podemos enmarcar cómo se ha idiotizado a personajes como Thor o Hulk. "Sobre todo me molesta mucho que idioticen a los personajes". El dibujante explica que "cuando leíamos cómics, éramos todos pequeños, y tenían sus aventuras, había muertes, había un conflicto, pero todo el mundo lo podíamos gestionar y lo podíamos entender siendo jóvenes, no hace falta que todo sea tan infantil".

Carlos Gómez fue nominado junto al guionista Ryan North al premio Eisner, los Oscars del cómic. También forma parte del Nuevo Venom que se publica a día de hoy en Estados Unidos y España.

