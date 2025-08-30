Esta semana llegan a la cartelera de cine 7 títulos sin que haya por primera vez desde que empezó el verano un blockbuster que destaque sobre el resto. No obstante, hay películas para todos los gustos. Las repasamos todas.
Parecía un matrimonio perfecto
En 1989 Danny DeVito estrenó como director La guerra de los Rose con Michael Douglas y Kathleen Turner. Un título así es difícil de igual si quieres hacer un remake a no ser que cuentes con dos actores británicos de la talla de Benedict Cumberbatch y Olivia Colman en Los Rose, que llega este fin de semana a todos los cines de España. La historia es la misma, un matrimonio que parece perfecto y feliz con unos hijos estupendos. Sin embargo, todo es fachada, detrás encontramos las miserias de siempre, miserias que salen a la superficie durante una cena.
Título: Los Rose
Género: Comedia - Cine negro
País: Reino Unido - Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 90 minutos
Director Jay Roach
Reparto: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon, Allison Janney, Andy Samberg, Zoe Chao
Distribuidora: Disney
Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025
Agobio disfrutón en la butaca
Sin oxígeno es una película que te mantiene en tensión durante todo el metraje. Película basada en una historia real que nos muestra cómo un equipo de buceadores se sumergen en las profundas aguas del Mar del Norte en una misión contrarreloj para rescatar a un compañero atrapado a cientos de metros bajo el océano. Compañero al que sólo le quedan 10 minutos de oxígeno.
Título: Sin oxígeno
Género: Drama - Acción - Misterio - Thriller
País: Reino Unido
Año: 2025
Duración: 93 minutos
Director Alex Parkinson
Reparto: Woody Harrelson, Simu Liu, Cliff Curtis, MyAnna Buring
Distribuidora: Vértice 360
Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025
‘Del revés’ en acción real y para adultos
No es un live action de Del revés de Pixar, pero las comparaciones con la película de animación son inevitables. LocaMente nos muestra la primera cita de un chico y una chica. Pero no sólo veremos la casa de ella, sitio donde tiene lugar el encuentro, sino también la mente de ella y la mente de él. Sus diferentes personalidades los irán guiando para intentar llegar a buen puerto en un momento tan crucial como una primera cita.
La película ha sido todo un éxito en Italia y está dirigida por Paolo Genovese, autor de otro taquillazo como Perfectos desconocidos que en España tuvo un remake de la mano de Álex de la Iglesia. Está protagonizada por los 10 actores italianos del momento.
Título: LocaMente
Género: Comedia
País: Italia
Año: 2025
Duración: 97 minutos
Director Paolo Genovese
Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Marco Giallini,Claudio Santamaria
Distribuidora: Lazona
Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025
Melodrama de época y homenaje a Madrid
Entre el resto de estrenos encontramos Amor en cuatro letras, melodrama de época con Pierce Brosnan y Helena Bonham Carter; Campamento Garra de Oso, comedia familiar española con Edu Soto y Anabel Alonso; El gran premio: A todo gas, animación alemana; y Madrid Ext., documental de Juan Cavestany que es un homenaje a Madrid.
