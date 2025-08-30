Esta semana llegan a la cartelera de cine 7 títulos sin que haya por primera vez desde que empezó el verano un blockbuster que destaque sobre el resto. No obstante, hay películas para todos los gustos. Las repasamos todas.

Parecía un matrimonio perfecto

En 1989 Danny DeVito estrenó como director La guerra de los Rose con Michael Douglas y Kathleen Turner. Un título así es difícil de igual si quieres hacer un remake a no ser que cuentes con dos actores británicos de la talla de Benedict Cumberbatch y Olivia Colman en Los Rose, que llega este fin de semana a todos los cines de España. La historia es la misma, un matrimonio que parece perfecto y feliz con unos hijos estupendos. Sin embargo, todo es fachada, detrás encontramos las miserias de siempre, miserias que salen a la superficie durante una cena.

Título: Los Rose

Género: Comedia - Cine negro

País: Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 90 minutos

Director Jay Roach

Reparto: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon, Allison Janney, Andy Samberg, Zoe Chao

Distribuidora: Disney

Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025

Agobio disfrutón en la butaca

Sin oxígeno es una película que te mantiene en tensión durante todo el metraje. Película basada en una historia real que nos muestra cómo un equipo de buceadores se sumergen en las profundas aguas del Mar del Norte en una misión contrarreloj para rescatar a un compañero atrapado a cientos de metros bajo el océano. Compañero al que sólo le quedan 10 minutos de oxígeno.

Título: Sin oxígeno

Género: Drama - Acción - Misterio - Thriller

País: Reino Unido

Año: 2025

Duración: 93 minutos

Director Alex Parkinson

Reparto: Woody Harrelson, Simu Liu, Cliff Curtis, MyAnna Buring

Distribuidora: Vértice 360

Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025

‘Del revés’ en acción real y para adultos

No es un live action de Del revés de Pixar, pero las comparaciones con la película de animación son inevitables. LocaMente nos muestra la primera cita de un chico y una chica. Pero no sólo veremos la casa de ella, sitio donde tiene lugar el encuentro, sino también la mente de ella y la mente de él. Sus diferentes personalidades los irán guiando para intentar llegar a buen puerto en un momento tan crucial como una primera cita.

La película ha sido todo un éxito en Italia y está dirigida por Paolo Genovese, autor de otro taquillazo como Perfectos desconocidos que en España tuvo un remake de la mano de Álex de la Iglesia. Está protagonizada por los 10 actores italianos del momento.

Título: LocaMente

Género: Comedia

País: Italia

Año: 2025

Duración: 97 minutos

Director Paolo Genovese

Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Marco Giallini,Claudio Santamaria

Distribuidora: Lazona

Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025

Melodrama de época y homenaje a Madrid

Entre el resto de estrenos encontramos Amor en cuatro letras, melodrama de época con Pierce Brosnan y Helena Bonham Carter; Campamento Garra de Oso, comedia familiar española con Edu Soto y Anabel Alonso; El gran premio: A todo gas, animación alemana; y Madrid Ext., documental de Juan Cavestany que es un homenaje a Madrid.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles de las películas y saber cuál merece más la pena.