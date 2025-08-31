Hace algunos años los chicos de Par-Impar, Juanma González y Dani Palacios, llamaron al mismísimo "tiburón blanco", Juanma Rodríguez, para conversar sobre la película Tiburón. Como el clásico de Steven Spielberg estrenado en 1975 cumple ahora 50 años aprovechamos para recuperar aquel programa en el que la estrella de esRadio y El Primer Palo, así como El Chiringuito, se atreve incluso a cantar el "Damas Españolas".

¿Qué contar nuevo sobre Tiburón, la película donde el escualo hidráulico no funcionaba y un joven Spielberg tuvo que hacer de la necesidad, virtud. Quizá lo mejor sea fabular sobre la misma y divertirse con una película que, no, no ha pasado de moda después de medio siglo de existencia desde su estreno.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.