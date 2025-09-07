Ester Expósito denuncia la cosificación del cuerpo femenino: "A veces se te trata como si fuese solo un cuerpo"

El Talento, una película que está producida por Media Pro Estudios, que está coescrita entre Polo Menárguez y Fernando León de Aranoa, reúne la atención de esta semana en esCine. Se trata de una novela de hace más de cien años adaptada a la gran pantalla. Para hablar de ella, el programa ha contado con la participación de Polo y Ester Expósito, protagonista del largometraje.

Polo Menárguez ha asegurado que "leí la novela porque un profesor en la universidad nos obligó a leerla" y que desde entonces "siempre le vi un gran potencial cinematográfico". Sobre la adaptación, señala que "el gran reto era convertir eso en acciones e imágenes" y añadió algo musical con el violonchelo "para que hubiera un componente sonoro y visual en la película en el que apoyarnos".

Sexualización y abuso de poder

Por su parte, Ester Expósito ha destacado que su personaje, una violonchelista de nivel, "de repente sufre esa desclasación, la sociedad y los hombres a veces no te ven como tú crees, si no que te consideran un objeto: "Esa sexualización que podemos sufrir a veces por parte desde la mirada de la sociedad las mujeres".

Como explica la actriz, la película aborda la compleja cuestión de la sexualización y el abuso de poder. Ester Expósito ha señalado que "siempre hay alguien dispuesto a pagarlo y si tú coges ese dinero pues estás comprando ese cuerpo", resaltando la diferencia entre la sexualización de hombres y mujeres. Polo Menárguez ha añadido que "la película es un espejo de esa toxicidad" y que buscó que "el punto de vista fuera el de una mujer", trabajando estrechamente con Expósito para reflejarlo.

Expuesta y protegida

Ester Expósito ha afirmado que durante el rodaje siempre se sintió escuchada y respetada por Polo Menárguez, especialmente en escenas delicadas: "Me cuidó mucho. Siempre estuvimos hablando y poniendo en común cómo queríamos que fuese, él siempre escuchando cómo me sentía yo al respecto". La actriz ha admitido que la exposición frente a la cámara añade presión: "Estás aún más expuesta a esa cosificación, y a que a veces se te trate como si fuese solo eso, como un cuerpo inerte. Muchas chicas si hurgan en su inconsciente pueden saber lo que es que solo te vean como un cuerpo".

La relación con el violonchelo, instrumento exigente y protector, ayudó a canalizar esa tensión. Polo destaca la complejidad de Elsa, que no es víctima ni villana desde el inicio, y subraya cómo la película refleja desigualdad, sexualización, talento y el precio del éxito.