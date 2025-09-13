Cuando Almodóvar tarifó con Ennio Morricone

En la ya larga historia del cine español ha habido grandes éxitos internacionales, participaciones de estrellas de Hollywood en títulos patrios e incluso actores o directores que han podido consagrarse a nivel mundial. Pero hay una situación que se ha dado en contadísimas ocasiones: la de compositores de bandas sonoras de fuera de España trabajando en títulos nacionales.

En el Do-Re-Film de esta semana repasamos esas curiosas colaboraciones: las circunstancias que las rodearon, los accidentados -o no- rodajes, el resultado final y, sobre todo, el recuerdo que guardaron ambas partes de la experiencia, no siempre exitosa y no siempre la misma versión.

Entre ellas queremos destacar una muy poco conocida por el gran público, por ello contamos la olvidada colaboración entre Pedro Almodóvar y el italiano Ennio Morricone y las razones de su desencuentro, además de las desavenencias del director manchego con otro oscarizado compositor. Ambos, el español y el italiano, contaron versiones diferentes de ese desencuentro durante la creación de Átame, película a la que el genio puso música en una historia protagonizada por Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León, entre otros.

Curiosamente de la película de 1990 de Almodóvar, Átame, la canción que más recuerda el público es el Resistiré del Dúo Dinámico. Canción que al final de la película cantan en el coche el trío protagonista. Toda una paradoja que el compositor que se disputa con John Williams el ser el más popular del séptimo arte trabajara en el cine español y no se recuerde su música sino una canción de un grupo español. Lo cierto es que tiene una explicación, pincha en el audio para descubrir cuál así cómo el otro director español para el que trabajó el compositor de Por un puñado de dólares, Cinema Paradiso o La Misión, entre las más recordadas del genio italiano.

Ennio Morricone parece no haber olvidado el asunto y ha hablado de ello varias veces, parece que terminó realmente molesto con el director manchego. En el año 2013 los dos coincidieron en Berlín durante la gala de los Premios del Cine Europeo.

En aquella edición, la número 26, Morricone recogió el premio a Mejor Música por su banda sonora para la película La mejor oferta (La migliore offerta), dirigida por Giuseppe Tornatore. En aquella gala Pedro Almodóvar recogió el galardón de honor de la Academia del Cine Europeo, de manos de la actriz sueca Noomi Rapace, por su contribución al cine mundial y como exponente de realizador "irónico" y "sensible". Curiosamente en la foto de familia estaban muy cerca el uno del otro, pero nunca juntos.

Pero no es la única historia curiosa que repasamos en este Do-Re-Film ya que hay otras tantas igual de curiosas: ¿qué compositor compartieron dos enemigos cinematográficos como Juan Antonio Bardem y François Truffaut? ¿Cómo acabó el creador de la melodía de Doctor Zhivago rodando con Berlanga y una muñeca de látex de 7 millones de pesetas? ¿Qué tienen en común dos títulos diferentes como La vida es bella y Jamón, jamón? ¿Y Lorca y una cantante de fados?

Descubridlo pinchando en el audio de este Do-Re-Film: una recopilación de que, a pesar de los complejos de nuestro cine, lo de fuera no siempre es mejor.