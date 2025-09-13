Menú

'Tiburón 3D' y la decisión que echó a perder la película cinco minutos antes

Dedicamos un programa entero a uno de nuestros bodrios favoritos: la entrañable superproducción Tiburón 3. El Gran Tiburón.

'Tiburón 3-D' (1983) puede que sea una mierda, pero es nuestra mierda

Tiburón 3D hizo la frase de que las secuelas del primer Jaws eran malas. Pero aún así nos deja un montón de ideas, propuestas y recuerdos que Juanma González y Dani Palacios recopilan en esta nueva entrega de Par-Impar. Con ustedes, el gran tiburón escrito por Richard Matheson con Dennis Quaid.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

