Tres eran los títulos que "competían" para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar: Sorda, Romería y Sirat. El film dirigido por Oliver Laxe ha sido finalmente el elegido por la Academia de Cine española para optar al premio de Mejor Película Internacional en la 98 edición de los Premios Oscar.

Sirat es la cuarta película del cineasta gallego y ha pasado de forma triunfal por distintos festivales obteniendo el Premio del Jurado en el prestigioso Festival de Cannes. Sergi López da vida a un padre que junto a su hijo (Bruno Núñez Arjona) buscan a su hija desaparecida en Marruecos. La última vez que fue vista fue en una rave en medio de las montañas del sur del país africano. Decididos a encontrarla como sea, se unirán a un grupo de raveros hasta la última fiesta que se celebrará en el desierto.

El cineasta Pablo Berger, acompañado por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina, ha anunciado la decisión de los académicos en un acto que tuvo lugar este miércoles en la Academia de Cine.

‘Romería’ y ‘Sorda’

Sorda, la historia de una mujer sorda que se queda embarazada, se alzó con el Premio del Público en la sección Panorama del Festival de Berlín 2025 y fue la gran triunfadora en el Festival de Málaga. Romería, recientemente estrenada y dirigida por Carla Simón fue presentada en el pasado Festival de Cannes.

El próximo 16 de diciembre de 2025 la Academia de Hollywood hará pública la shortlist de los Oscar, la lista de las películas internacionales que pasan el primer corte en la categoría de Mejor Película Internacional. Las cinco nominadas definitivas se sabrán el 22 de enero de 2026 y la ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

A buen seguro Sirat volverá a proyectarse en algunos cines. Para los que quieran verla en casa, pueden hacerlo en Movistar Plus+ a partir de este viernes 19 de septiembre.