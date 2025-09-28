Los chicos de Par-Impar sacan a colación Las Vampiras, también conocida como Vampyros Lesbos, clásico de 1971 de Jesús Franco considerado uno de los films de terror fantástico más atrevidos del panorama español. Estrenada primero en Alemania, la versión restaurada de FlixOlé no tiene cortes... de modo que puede ser disfrutada con todo su erotismo y sangre.

Protagonizada por Soledad Miranda, que fallecería poco después, y Ewa Strömberg, en el film -una nueva muestra del descaro y también talento de Jess Franco- tambié se deja ver el propio director. Como siempre, más valorada fuera de nuestras fronteras que dentro, el podcast sirve de nuevo como reivindicación de este clásico del fantaterror español de culto, esta vez en su variedad más indisimuladamente erótica.

