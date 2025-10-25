Películas que serían mejores si no dieran la turra: de Amenábar a Spike Lee

En este capítulo de Par-Impar, el podcast de cine de esRadio, Juanma González y Dani Palacios conversan libremente sobre las últimas películas que han visto, desde el remake de El infierno del odio que ha filmado Spike Lee para Apple TV, titulada Del cielo al infierno, a la inevitable El cautivo de Alejandro Amenábar, que lleva ya varias semanas en el top ten de la taquilla española.

¿Pueden estropear los dilemas morales de los espectadores una buena historia como la que presentan estas dos películas? Una duda que recorre este podcast en el que Dani Palacios y Juanma González recomiendan -o no- y critican -o alaban- películas como La ley de Jenny Pen, con Geoffrey Rush y John Lithgow; Acusado de Philip Barantini, el director de Adolescencia; Eddington de Ari Aster…

Todo esto entre música heavy -es lo que tocaba en esta ocasión- y el tono habitual de Par-Impar, siempre sincero y descarado en sus opiniones sobre cine.

Se trata, en definitiva, de un resumen los últimos títulos que han visto en cine o casa, tanto series como películas, para que así tengas referencia de un buen puñado de ellos. O lo que ellos llaman un "salpicón de marisco", vaya usted a saber por qué.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.