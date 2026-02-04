El magnate Elon Musk ha criticado al director Christopher Nolan, que este año presentará la película más esperada de todo 2026, su particular adaptación de La Odisea. La razón ha sido la presunta elección de una actriz de color, Lupita Nyong'o, como la bella Helena de Troya por los ya típicos requerimientos de diversidad.

Así lo manifestó Musk en redes sociales, alegando que la maniobra de al trate con todo intento de precisión histórica en la traslación del famoso relato de Homero. Nyong'o, de ascendencia keniata y mexicana, obtuvo el Oscar a la mejor atriz secundaria por Doce años de esclavitud en 2013.

Lupita Nyong'o | Archivo

"Chris Nolan ha perdido su integridad", ha sido el duro y escueto comentario de Musk en X a modo de respuesta a varias publicaciones que apuntan al papel de Nyongo en la película. Una presencia segura pero no un papel confirmado: no se sabe todavía qué rol interpreta la actriz en la película, al contrario del caso de Matt Damon (Odiseo). Tom Holland (Telémaco) o Anne Hathaway (Penélope).

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Aunque la belleza es subjetiva y la de Nyongo no está en discusión, sí lo está por la piel blanca y pelo rubio que, se supone, existe de Helena de Troya.

No es la única polémica sobre precisión histórica que le ha tocado enfrentar a La Odisea a meses de su estreno. Con motivo de la salida de su primer teaser o tráiler promocional, el film encajó críticas por el uniforme de los soldados y el diseño de vestuario futurista. El film cuenta con un cuantioso presupuesto de 250 millones y está realizada íntegramente en IMAX 70 mm.