Victoria Eugenia, la reina desconocida que cambió la corte española y sigue sorprendiendo

Victoria Eugenia de Battenberg, conocida como Ena, pisó por primera vez España en enero de 1906 para sellar su compromiso con el rey Alfonso XIII. Apenas cuatro meses después, se convertía en reina. Así lo explicó Arantxa Domingo, comisaria de la exposición "Victoria Eugenia", en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio: "Repasamos la vida de la reina Ena, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que llegó con 18 años a un país que desconocía completamente".

Nacida el 24 de octubre de 1887 en el castillo de Balmoral, Ena tuvo una infancia privilegiada vinculada estrechamente con la familia real británica. "Era una gran lectora, le gustaban los deportes, y se sorprendía de la rigidez de la corte española, donde debía estar siempre con un chaperón", apunta Arantxa.

Su matrimonio con Alfonso XIII no estuvo exento de desafíos. "Para casarse tuvo que renunciar a su fe anglicana y convertirse al catolicismo, algo que generó controversia en Inglaterra y tensión con la prensa española", explica la comisaria. A esto se sumó el descubrimiento del gen de la hemofilia en su familia, lo que afectó al primogénito y marcó los primeros años de su reinado.

Pero más allá de las dificultades, Victoria Eugenia dejó una huella duradera en España. "Se involucró desde el primer momento en labores humanitarias, organizó juntas de damas para recaudar fondos y promovió la Cruz Roja española, trayendo modelos europeos y formando enfermeras", detalla Domingo. Además, impulsó la lectura, apoyó a la mujer y modernizó la corte con discreción, introduciendo cambios en trajes, uniformes y costumbres que hoy parecen naturales.

Su legado artístico también fue notable. Retratada por pintores como Philip de Laszlo, Sorolla y Osterman, y fotografiada por los mejores reporteros gráficos de la época, Victoria Eugenia combinó belleza, elegancia y modernidad en cada aparición pública.

La exposición, con más de 350 piezas, estará abierta en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid hasta el 5 de abril, y cuenta con el respaldo del rey Felipe VI y la reina Letizia, "Victoria Eugenia impuso un antes y un después en la labor humanitaria y en la monarquía española, un legado que sigue sorprendiendo".