La escritora y experta en educación Alicia Delibes ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio su último libro El suicidio de Occidente, centrado en cómo se ha ido devaluando la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones en todo el orbe Occidental y el problema que eso puede suponer en el futuro de los países que lo conforman. Delibes ha argumentado que "cuando empieza el siglo XX la cosa estaba muy clara" y que en esa época se pensaba que "el hombre sólo puede ser libre cuando está bien instruido, porque puede caer en manos de un tirano". El combate contra ese tipo de ideas viene de la Revolución Francesa con "los jacobinos" que buscaban "no poner tanto el enfoque en la instrucción" y sí en "crear un hombre nuevo".

Veían la educación como "una herramienta para crear una nueva sociedad". En este sentido, ha recordado que "echaron mano de Rousseau" al que ha definido como "el mayor cínico de la historia". Alicia Delibes ha contado que aprovechó la pandemia del coronavirus para leer la Confesiones, del autor francés. "Posiblemente sería un tipo inteligentísimo", pero en ese libro cuenta cómo su padre le dio a leer mucho libros y, luego, hace todo lo contrario con los suyos a los que dice que "no hay que enseñarles nada". "Con eso justificaba su teoría de que el Estado es mejor educador. Es un maestro de la irresponsabilidad", ha añadido.

Crisis de la educación

La escritora y experta en educación ha analizado cómo desde los años 50 del siglo XX se viene alertando de cómo se está buscando cambiar los sistemas educativos llegando a la situación actual. Es "pedagogía progre" la que ha calado dejando de primar "el mérito" y tratando de que "toda sociedad democrática deba saber lo mismo". Esto es "lo que ha provocado toda esta historia".

La filósofa e historiadora, Hannah Arendt, señaló que "todo eso que ve en EEUU" y dijo que "va a ser muy difícil salir de esta crisis" de la educación, ha contado Alicia Delibes. La experta en educación ha dicho que Arendt "está en Alemania y advierte que se va a extender a todo el mundo occidental". En España, ha indicado que hay un mito con la Institución Libre de Enseñanza "que aparece con el krausismo" y "que nadie entendía" y hoy ella no comprende "que se aplaudiera con las orejas". Hay en todo este debate "un odio a la civilización", ha destacado Alicia Delibes, que lo trató en un encuentro con Jon Juaristi.

El sistema que funciona

Ha recordado cuando siendo viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid fue de viaje a Inglaterra con la consejera Lucía Figar "a ver colegios". Ha indicado que vio la "propaganda de Tony Blair" en los centros educativos señalando que "no es lo mismo educar que enseñar".

Alicia Delibes ha defendido la implantación de la enseñanza bilingüe en la Comunidad de Madrid porque fue "una propuesta electoral de Esperanza Aguirre" y trató de implantar el "sistema de la Escuela Europea, la mejor escuela de idiomas que he conocido en mi vida", que conoció cuando estuvo viviendo en Luxemburgo. "Por eso elegí ese sistema", ha contado. En este sentido, ha dicho que para una buena educación a los más jóvenes "sólo hay un sistema, currículum claros y examen".

La experta en educación también ha apuntado que "el problema es que si las nuevas generaciones ya no saben nada no lo van a respetar" y que en este momento "estamos en una encrucijada". Sobre el trato actual a los jóvenes y la falta de meritocracia ha añadido que "si les has dicho que pueden ser ingenieros sin estudiar nada como les dices ahora que para ser ingenieros hay que estudiar".

Sobre la educación especial, Delibes ha dicho que "tiene que ser especial de verdad": "La obsesión igualitaria se ha salido del más igualitarista a extenderse por todo el mundo. Se considera que es mejor la integración absoluta que el tratamiento especial a alguien que tiene algún problema". La exviceconsejera de Educación considera que hay que "compaginar las dos cosas, tienes que tener especialistas muy buenos" y "hay que formar a la gente, no se les puede dar un libro de cien páginas".

Finalmente, Delibes se ha referido a la abundancia en nuestros días de niños malcriados: "Los malcría la sociedad. Un niño es el rey. Todo el mundo tiene que aguantarse la bronca que está montando el niño".