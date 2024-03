Alarma en la "escola catalana": la Generalidad tendrá que contratar profesores de fuera

Las imposiciones lingüísticas de la Generalidad catalana en la enseñanza podrán chocar en breve con la falta de profesores de la región. Esa es la conclusión del catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, Xavier Bonal, y del consultor de Educación del Banco Mundial y director de EsadeEcPol Lucas Gortázar, protagonistas de una conferencia en el Círculo de Economía de Cataluña sobre los nefastos resultados del informe PISA en Cataluña.

Gortázar alertó sobre la falta de titulados catalanes, advirtió de que no se cubren las oposiciones y, según recoge La Vanguardia, afirmó que "hay que hacerse preguntas incómodas. No es cuestionar el modelo lingüístico, pero sí los perfiles lingüísticos de los profesores. Hay que preguntarse cómo se va a conseguir maestros y profesores". Bonal, por su parte, aseguró, según el mismo medio, que es el momento de "repensar" la inmersión lingüística y "no ser talibán". "En algún momento habrá que aplicar políticas de sentido común", abundó el catedrático.

La ausencia de profesores catalanes de la que alertaron ambos expertos impactaría de lleno en la aplicación y extensión inmersión lingüística en las escuelas, dada la consecuente alteración de la capacitación lingüística de los docentes.

El catedrático Bonal había sido propuesto por la consejera de Educación Anna Simó para presidir la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva diseñada por la Generalidad para sustituir al Consell Superior d'Avaluació, cuyo director atribuyó los malos resultados del informe PISA al alumnado inmigrante. Sin embargo, ha rechazado el cargo.