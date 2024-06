La Güestia y otras leyendas asturianas en una novela clásica policiaca

Muchos rincones de Asturias conservan un encanto incomparable. A su belleza natural, se suma el nutrido plantel de leyendas y rituales milenarios que los más mayores del lugar preservan. En este contexto casi mágico ha situado Carmen Macedo (Sevilla, 1985) su novela debut, La noche que sonaron las campanas (NdeNovela), "una novela policiaca de corte clásico con altas dosis de misterio y de magia".

La acción se desencadena con la aparición del cadáver de un concejal, desmembrado y enterrado hasta las rodillas bajo las ramas de un tejo milenario. Los investigadores deberán discernir si hay un móvil político o forma parte de un ritual de raíces populares. Lo que está claro es que se enfrentan a la cara más sangrienta de la naturaleza humana.

"El lector se va a encontrar una historia de guardia civiles que cuenta, de forma bastante rigurosa, la investigación para esclarecer una muerte violenta. Ocurre en un escenario muy especial y tiene bastantes dosis de magia, de misterio y de leyendas. La ambientación tiene mucho peso", adelanta la autora a Libertad Digital. "Además del misterio, hay unas pinceladas de otros temas que van a permitir que lectores con intereses muy diversos puedan conectar con la novela, como, por ejemplo, el deporte", añade.

"Llevo muchísimos años recorriendo muy a fondo el norte de España y, sobre todo, Asturias. Me gustan los sitios escondidos y las rutas alternativas. Creo que soy buena embajadora. En esta novela, la base de las tradiciones es real y sobre esa documentación hay ficción", dice Macedo. "El lector se encontrará con La Güestia, el equivalente asturiano a la Santa Compaña, y con todo lo que rodea al tejo, que desde la Edad de Piedra está considerado un árbol sagrado". El título hace referencia a sonidos y ruidos que tienen bastante protagonismo en la novela.

La autora, que posee estudios en Criminología, ha tratado de ser "muy rigurosa en el proceso policial y las cuestiones forenses" aunque "está en el plano de la ficción". "Sino, siento que engañas al lector. Me enfada mucho como lectora la falta de rigor", confiesa. La escritora sevillana ha priorizado la intriga y la resolución de la propia investigación a las escenas violentas o escabrosas: "He escrito la novela a mi criterio, sin tener en cuenta el consejo de un editor. Es la novela que yo quería escribir y, por ende, la que quería leer".

Juan Peña, un teniente particular

El teniente Juan Peña se pone al frente de la investigación. "Tiene cincuenta y tantos años y es de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, aunque vive en Madrid porque está en la unidad central operativa. Lo mandan a Asturias para resolver ese caso en un momento muy particular de su vida. Está cercano a la jubilación y acaba de ser abuelo por primera vez, eso tiene muchas implicaciones emocionales. Asturias es un destino significativo porque se van a despertar fantasmas de su pasado", cuenta la sevillana. "Peña es un señor de leyes y procedimientos que tendrá que abrir mucho la mente para enfrentarse a este caso. El lector puede conectar mucho con el personaje".

Macedo es periodista y se dedica profesionalmente al marketing. Las expectativas con su debut en la literatura están bastantes altas, encontrando sus editores semejanzas con dos reinas del género: Dolores Redondo y Eva García Saénz de Urturi. "Siempre he tenido la inquietud de escribir. He leído muchísimo y lo que más me gusta es la novela policiaca. Me abruman las comparaciones, pero las personas que han hecho esos comentarios tienen criterio y han visto algo para apostar por la novela. No tengo la expectativa de que sea un bombazo. Si le gusta a los lectores, me doy más que satisfecha", dice. Llega a la librerías de la mano de NdeNovela, el último sello impulsado por Planeta. "Es interesante formar parte de ese primer empuje de un sello nuevo. Creo que encajo muy bien porque su propósito es apostar por entretenimiento, por voces emergentes, autores desconocidos".

La noche que sonaron las campanas no nació con vocación de serial pero la puerta está entreabierta. "Me daría mucha pena que estos personajes no se enfrentaran a otros casos", opina.

Carmen Macedo. La noche que sonaron las campanas. NdeNovela, 2024. 336 páginas. 20 euros.