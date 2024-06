Roxanne Bouchard: "Intento reflejar el silencio de los hombres en la novelas"

Roxanne Bouchard, ganadora del Premio de los Lectores Quais du Polar y finalista de los premios Tenebris, Frances Québec y Henri Queffélec, es considerada la reina de la novela negra canadiense. Visita España para participar en la Feria del Libro de Madrid y presentar su nuevo trabajo, Éramos la sal del mar (Principal de Libros). Se desarrolla en una comunidad pesquera aislada en la península de Gaspesia, en Quebec.

"En mis novelas no hay sangre ni explosiones ni persecuciones, pero hay un tipo de violencia que ejercemos en los demás y en nosotros mismos, bastante más sutil, que se va acumulando. Son como placas tectónicas que se van depositando unas sobre otras y no sabemos en qué momento van a chocar y van a desatar un terremoto. Esas explosiones de violencia suelen ocurrir de manera muy súbita", explica la autora a Libertad Digital.

Bouchard es una buena embajadora de su tierra y recurre en sus novelas a territorios particulares de Canadá y, por ende, a sus gentes. "Me gusta mucho el contacto con las personas y trato de relacionarme con profesiones tradicionales de mi tierra, como los pescadores, los cazadores de focas o los militares". Afirma que, sobre todo, le interesan los "hombres silenciosos". De hecho, la escritora ha publicado dos ensayos que relatan las historias de los soldados quebequeses en Afganistán.

"Me resultan especialmente interesantes las profesiones masculinas a las que el resto no podemos tener acceso, como los marineros o militares. Me interesan las experiencias difíciles en entornos cerrados. Me gusta reunirme con esas personas y dedicar tiempo a escucharlos. Con el tiempo, se van abriendo y van desvelando esos secretos que tienen dentro. Son procesos largos", cuenta. "Me gusta intentar reflejar el silencio de esos hombres en la novelas. Hay personajes que no verbalizan lo que están sintiendo, pero la escena desvela esas emociones. Me gusta traducir esos secretos, esos silencios en mi literatura", añade la escritora norteamericana.

Roxanne Bouchard, autora.

Roxanne Bouchard ha vivido en esta zona apartada del mundo y ha convivido con estos pescadores. "Me contaban historias nostálgicas del pasado. Uno de los personajes de la novela es real. Es un hombre al que un cabo de metal le seccionó la garganta y, desde entonces, tiene problemas para respirar. Sin embargo, le encanta hablar y contar historias del mar. Estos lugares tienen cierta magia. Además, me gusta el ritmo y el estilo de vida de las zonas costeras".

En esta ocasión, la novela está protagonizada por Catherine Day, que llega a un remoto pueblo pesquero de Canadá en busca de su madre biológica. En las redes de un pescador aparece el cadáver de una mujer, de Marie Garant, una marinera nómada y escurridiza, de personalidad salvaje, que antaño rompió el corazón de muchos hombres. El inspector Morales ayudará a Catherine a encontrar las respuestas.

"Normalmente, los protagonistas de las novelas policíacas son hombres muy fuertes y decididos, pero lo que me gusta de Morales es que la investigación le trastoca la vida. Tiene tanta humanidad que el universo que le rodea le afecta", cuenta Bouchard. La autora confiesa que ideó este personaje para un solo libro, no para un serial: "Si lo hubiera sabido, no hubiera elegido a un hombre mexicano de 50 años. Pero bueno, es divertido ir redefiniendo su carácter en cada entrega. Hay muchas lectoras que me dicen que les parece un hombre muy atractivo y me veo en la obligación de seducirlas con cada nueva novela".

En cuanto a la novela negra canadiense, de la que se la considera un referente, cree que tiene como elemento distintivo "el territorio". La autora trabaja en la adaptación televisiva de Éramos la sal del mar, en la que prima "reflejar los distintos grupos sociales, su manera de hablar y su idiosincrasia".

Roxanne Bouchard. Éramos la sal del mar Traducción de Claudia Casanova. Editorial Principal de Libros, 2024. PVP: 16,95 € Páginas: 258 pp. ISBN:978-84-18216-80-0