Adelina Batlles: "Pardo Bazán es la gran impulsora del teatro reformista de Galdós"

Cuando la hoy investigadora y filóloga Adelina Batlles (Almería, 1956) terminó la carrera, recibió "un tesoro" por parte de su tío Antonio Moreno Martín, propietario de la prestigiosa librería Granata de Almería y uno de los "bibliógrafos más importantes de España y del extranjero". Fueron cuatro entregas, pero en aquella primera caja iban varias cartas de Emilia Pardo Bazán dirigidas a Benito Pérez Galdós que "demuestran la gran influencia de la gallega en el teatro del literato". "Mi tío me dijo que tenían un altísimo valor literario", cuenta Batlles a Libertad Digital. "También me dio una carpeta de misivas inéditas de Pérez Galdós, el manuscrito de El sacrifico, de Pardo Bazán, y un diario de viaje que demuestra que viajaron juntos por Europa. Ha sido un esfuerzo enorme poner todo en orden y descifrar la grafía de puño y letra de estos dos ilustres escritores", detalla.

Su tío fue una persona muy formada y un gran coleccionista. "Tenía tres carreras universitarias y compraba auténticos tesoros, todo original. Venía hasta gente del extranjero a su librería", recuerda con cariño Batlles. De esa carpeta con numerosos textos autógrafos e inéditos que logró reunir del autor de Doña Perfecta, surge un "Galdós humano, padre, político, dramaturgo y generoso". "Están dirigidas a su hija María, que tuvo con Lorenza Cobián en un lapsus en la relación con la gallega, y a su última compañera, Teodosia. Digo compañera porque creo que amor amor solo sintió por Emilia. Son cartas muy bonitas en las que habla hasta de Alfonso XIII", explica la investigadora.

Hay cinco cartas de Emilia Pardo Bazán a Galdós fechadas entre 1901 y 1917, que tienen un denominador común. "Emilia fue la gran impulsora y visionaria del teatro reformista de Galdós. Ella hizo una gran labor y tuvo una gran influencia. Le introduce en este género transformando su novela Realidad, que ella es la protagonista, en un drama. Vio en esa novela elementos escenificables suficientes para llevarla a las tablas".

"Galdós no estaba seguro, pero ella le dio el impulso. Toda la documentación en la que me baso para llegar a esta conclusión la he publicado en un libro, con manuscritos, algunos inéditos". Se trata de Benito Pérez Galdós. Cartas inéditas sobre el teatro, junto con otras cartas de Emilia Pardo Bazán (Editorial Renacimiento).

El lector puede asomarse al inicio de este romance. En una de estas epístolas, la escritora se dirige al "ilustre maestro y amigo", contándole sus impresiones desde París: "Considero esta vida más sana para el cerebro que la de Madrid, donde se tropieza siempre a la misma gente y se renueva poco la atmósfera intelectual. Desde que he llegado, sentí que recobraba el perdido aliento y me puse a corregir, limar y rehacer mi casi abandonada novela. Ya está muy cerca de salir para Barcelona, donde la editará la casa Cortezo. No tengo resolución para lanzarme a editar yo misma". Posteriores cartas ya hablan de "miquiño mio", con una complicidad más que evidente: "Cariño: ya estoy rabiando porque vengas, y los actores lo mismo. Les parece mentira que les hagas tan pronto el drama, y sobre todo que se lo hagas".

A pesar de que el canario ya estaba algo ciego, como se confirma con la evolución de su grafía, se desprende de sus palabras una preocupación perenne por los más cercanos. "Galdós ganaba bastante dinero con su trabajo y se lo daba a todos los que le rodeaban", dice Batlles.

El diario de viaje

La relación amorosa entre los dos escritores ha estado en boga en los últimos años con la publicación del epistolario privado. En esos legajos con los que la investigadora ha trabajado desde los años 80, había un diario de viaje de 1888, un "itinerario desconocido que corrobora que ambos viajaron juntos por Europa mientras escondían su relación en España". No aparecía la firma de Galdós y su presentación pública fue recibida con ciertas reticencias. "Se puso en duda su autenticidad y me han cerrado muchas puertas. Yo seguí adelante porque sabía que tenía un tesoro. Ha sido muy difícil pero ya no se pone en duda. El debate está zanjado", defiende Batlles.

Ambos escritores partieron de Liverpool, pasaron por Francia y visitaron Alemania y Holanda, un viaje clandestino que hoy es público en Pérez Galdós-Pardo Bazán: Diario de un viaje por la Europa de 1888, un libro editado por Guillermo Blázquez que incluye, además, el manuscrito original de El Sacrificio, que supondría "el borrador" de una de las obras teatrales más relevantes de Galdós, La loca de la casa, de 1893, que representó en el Teatro de la Comedia de Madrid.

¿Y las cartas de Benito a Emilia?

Carta de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós que comienza 'París - Hoy Sábado' | RAE

¿Dónde están las cartas que Galdós envió a Pardo Bazán? El misterio sigue más vivo que nunca. "Me están volviendo tarumba tus cartitas. Creo que jamás escribiste con tanta sencillez, con una gracia más bonita y más tierna. No sé las veces que he leído esta última epístola, ni el bien que me hizo, ni cuánto se me humedecieron los ojos... Un beso del fondo del alma", escribe Pardo Bazán en una misiva hecha pública hace años. Se presupone que los amantes se intercambiaron unas 600 cartas a lo largo de dos décadas. Muchos investigadores llevan años en esa búsqueda. Incluso hay una leyenda que asegura que las habría destruido Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, cuando las encontró en el Pazo de Meirás por su alto contenido erótico. "Yo no me creo nada de eso", ríe Batlles. "Creo que se encontrarán", añade.

Benito Pérez Galdós falleció en 1920 a los 76 años en Santander. Un año después lo haría su admirada y "gran amor" Emilia Pardo Bazán, a los 69 años en Madrid.