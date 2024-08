Janice Hallett, la británica llamada a relevar a Agatha Christie

En un mercado tan competitivo, el marketing editorial usa estratagemas para tratar de captar la atención del lector. "El thriller del año", "la novela más adictiva", "el libro que no podrás dejar de leer" son ya etiquetas gastadas que poco impacto provocan. Sin embargo, de vez en cuando, ese lema que acompaña al gran lanzamiento es bastante preciso. Es lo ocurrido con la periodista, guionista y escritora Janice Hallett, presentada como "la Agatha Christie del siglo XXI". Si bien es un título bastante generoso, la autora británica tiene un poso que recuerda a la gran dama del misterio clásico. Ha renovado el género y se ha colocado la corona de reina del cozy crime. Sus lecturas, concebidas como entretenimiento, embaucan al lector y provocan más de un quebradero de cabeza.

En España, la conocimos con La Apelación (Ático de los libros), en el que Hallett retaba al lector a resolver el misterio: un asesinato, un inocente encarcelado y quince vecinos de un pueblecito inglés con razones aparentes para ser los verdaderos culpables. La autora dosificaba las pruebas hasta hallar la verdad.

Hallett ha regresado con El misterioso caso de los Ángeles de Alperton (Ático de los libros), en la lista de los libros más vendidos del 2023 en el Sunday Times y elegido libro destacado del año para The Telegraph, The Guardian y The Observer. La británica apuesta por elementos muy sugerentes: una famosa secta, un bebé " anticristo" y una periodista de true crimen en busca de la verdad.

Hace veinte años, la secta de los Ángeles de Alperton intentó sacrificar a un bebé por encarnar al Anticristo. Hoy todos están muertos menos su líder y aquel pequeñín condenado a muerte ha cumplido la mayoría de edad, por lo que puede ser entrevistado. Amanda Bailey quiere la primicia, pero su escritor rival Oliver Menzies también. Entre los dos, descubrirán que lo que se contaba de esa organización no era verdad.

"El diablo está en los detalles", se puede leer en la portada. Las pistas que maneja el lector son "del siglo XXI", es decir, whatsapp, email, búsquedas en Google, transcripciones de audios... No hallará una novela clásica, sino que resulta una suerte de expediente policial lleno de extractos, algo tan desconcertante como atractivo. La trama es ingeniosa e inteligente. No faltan personajes extravagantes y humor inglés, sin nada escabroso ni sórdido en el tono de las novelas negras nórdicas.

Janice Hallett estudió Literatura Inglesa en la University College de Londres y trabajó durante muchos años como editora de revistas. También desempañó puestos de comunicación gubernamental para instituciones de Reino Unido como el Ministerio del Gobierno o el Ministerio del Interior. Tras obtener un máster en Creación de Guiones en la Royal Holloway, coescribió la película Aislados (2011) y creó la comedia teatral shakesperiana NetherBard, así como numerosas obras para teatros londinenses.