La novela 'healing fiction' que no dejan de recomendar

El tema principal es tan antiguo como el mundo: la necesidad de cumplir un sueño que dé sentido a nuestra vida. Ya sea por la universalidad de la cuestión o por la emotividad que le inyecta su autora, Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong (Espasa), de la coreana Hwang Bo-Reum, ha vendido 3 millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno editorial a tener en cuenta.

Se puede clasificar en lo que se conoce como healing fiction, o lo que es lo mismo, esos libros que ayudan a curar. Su protagonista ansía regentar una librería y deja atrás sus actuales circunstancias para conseguirlo. Leer sobre libros se convierte en un atractivo más para los entusiastas lectores que confían en el poder sanador de la literatura. A medida que vaya aprendiendo la profesión, Yeongju también irá descubriendo facetas sobre sí misma que desconocía. La librería Hyunam-Dong dará cobijo a las almas heridas que necesitan un impulso para comenzar de cero.

No hay sobresaltos, tramas retorcidas ni giros inesperados. Sí momentos de reflexión y una llamada a la calma. Y libros, muchos libros.

"Personalmente, siento que los libros que he leído me han llevado a tomar las decisiones que he ido tomando en la vida. Aunque puede que no recuerde todos los detalles, las historias siguen ejerciendo una influencia silenciosa en mí".