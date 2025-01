Jorge Fernández Díaz gana el Premio Nadal con 'El secreto de Marcial'

El escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz ha ganado la 81 edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, con la obra autobiográfica El secreto de Marcial, que la Editorial Destino publicará el próximo 5 de febrero.

"Soy hijo de dos asturianos que emigraron a Argentina en medio del hambre y el miedo de la posguerra tras la Guerra Civil española y que construyeron una épica emigrante en una comunidad española inmensa, olvidada y hoy en vías de extinción", dijo Fernández Díaz, quien dedicó la novela ganadora a "esa comunidad olvidada" en la que creció.

En 2001, Fernández Díaz escribió la novela Mamá, que dedicó a su madre Carmina, asturiana que fue enviada a Argentina a los 15 años para huir de la pobreza en la posguerra. El autor se centra ahora en "la persona más misteriosa", su padre, Marcial Fernández, quien en Mamá era "un personaje secundario, un capítulo, porque por alguna razón era una persona hermética, que estaba presente de un modo excepcional".

"Mi padre no tenía las herramientas para comunicarse conmigo, y su única manera, la única educación sentimental que me legó fue ver juntos algunos de los clásicos del viejo Hollywood, unas películas que luego he ido revisitando", dijo. Al morir en 2005, se convirtió en "una especie de fantasma literario" que le desafiaba a intentar escribir sobre él.

"Mi padre me dio por perdido cuando se enteró que quería ser escritor y es toda una vuelta irónica que mi padre regrese a España en forma de novela y en esta noche", contó. En opinión de Fernández Díaz, su padre fue el arquetipo de "esos hombres duros no entrenados para la relación paternofilial, una faceta que dejó en exclusiva en manos de la madre".

La novela, como adelantó el escritor, transcurre en una Buenos Aires distinta a la de Marcial, donde se produce una investigación familiar buscando los secretos de este hombre tan enigmático, una pesquisa que lleva al lector a Asturias.

Jorge Fernández Díaz es autor de otras obras como La logia de Cádiz (2010), Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán (2012), Te amaré locamente (2016), El hombre que se inventó a sí mismo (Planeta, 2018) y la saga policial protagonizada por el agente Remil: El puñal (Destino, 2015), finalista del Gran Premio de Literatura Policial de Francia 2019 y del Festival Violeta Negra de Toulouse 2020; La herida (Destino, 2018) y La traición (2021). Ha recibido prestigiosos premios por su obra, entre ellos la Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2012. En 2017 ingresó en la Academia Argentina de Letras.

El jurado del Premio Nadal de Novela 2025 estuvo formado por Inés Martín Rodrigo, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y Emili Rosales.

En la misma velada se dio a conocer el vencedor de la 57 edición del Premio Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros, que ha recaído en el divulgador científico y educador David Bueno, por L'art de ser humans, un ensayo que propone un viaje a través de las artes, la neurociencia y la educación.