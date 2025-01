Ángela Quintas, química: "Nos vamos a convertir en la generación que no supere la edad de nuestros padres"

Enero, como el mes de los buenos propósitos, renueva las librerías con guías y manuales sobre alimentación entre los que destacan De la boca a tu salud (Planeta), de la química experta en nutrición Ángela Quintas. Con un lenguaje asequible, revela las ocho claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina.

El libro supera la asociación entre alimentación y físico para abordar la salud en su conjunto, incluido el aspecto mental. "Antes la gente venía a consulta porque quería bajar peso o tenía una analítica complicada, mientras que ahora vienen para cuidarse, saber si se están alimentando bien o para consultar suplementos".

Quintas, en su experiencia en consulta, ha detectado un deterioro reseñable en cuanto a las patologías que trata. "Antes la diabetes tipo 2 sólo la veíamos en pacientes de edad avanzada y ahora, sin embargo, en gente muy joven. Estamos viendo grasas viscerales sin sentido y analíticas totalmente alteradas", dice. "Generalizando, estamos comiendo muy mal. Tengo un hijo adolescente y, cuando veo lo que comen sus amigos, me quedo muy preocupada. Creo que nos vamos a convertir en la generación que no supere la edad de nuestros padres. Hay un sobrepeso muy importante. Hay gente que dice que no cocina nada y eso antes no lo veíamos".

Quintas se centra en explicar cómo funcionan los nutrientes, qué comer para no estar cansados, la importancia de la hidratación o cómo algo tan sencillo como meditar se puede convertir en el mejor aliado para perder peso: "Tener el cortisol alto, que es la respuesta al estrés, hace que tu cuerpo utilice la masa muscular como fuente de energía en lugar de la grasa. Meditar hace que los niveles de cortisol bajen".

Insulina y ozempic

Uno de los aspectos más interesantes del libro de Quintas son las nociones sobre el control de la insulina para controlar la glucosa en sangre. "Muchas personas se preguntan por qué tienen grasa acumulada si no toman alimentos grasos. Si tú tienes picos de insulina a lo largo del día, tu cuerpo activa una reacción que se llama lipogénesis, consiste en convertir a ese hidrato en grasa, y, gracias a eso, tú no tienes un coma diabético. Pero claro, tienes esa grasa en el cuerpo y en las arterias. Controlar los picos de insulina es fundamental y, cuando lo haces, la sensación de bienestar es tremenda. Puedes mantener esta dieta en el tiempo porque no es un sacrificio".

Desde hace unos meses, hemos escuchado hablar del control de la insulina en relación al ozempic, ese medicamento que actores y famosos han dotado de un halo milagroso para la pérdida de peso. "Para gente que tiene un sobrepeso importante, me parece una buena herramienta. Se les quita la ansiedad y aprenden a comer. Pero si no van a cambiar sus hábitos, cuando se quiten ese fármaco, volverán a coger peso. Para perder cinco o seis kilos, no tiene ningún sentido".

Ángela Quintas no cree en las excusas sobre la falta de tiempo. "Pequeños cambios, hacen grandes cosas. Si, por ejemplo, los padres cenasen lo mismo que sus bebés durante dos semanas, los resultados serían extraordinarios. También se puede tener un buen menú semanal, con la lista de la compra hecha. La industria nos ha facilitado mucho las cosas y hay legumbres ya cocidas, que puedes prepararte algo sano muy rápido".

Hidratos con proteínas

Tampoco hay que declarar la guerra a los hidratos, sino conocerlos y saber combinarlos. "Si comes lentejas con verduras, ponle algo de proteína, ponle un poco de pollo o huevo picado". Y prefiere hablar de restricciones que de prohibiciones: "Si le echas un poco de chorizo un día, no es una catástrofe".

No es lo mismo un hombre deportista que una mujer entrando en la menopausia o un niño. "Es importante prestar atención a las distintas etapas de la vida. Para nuestros hijos, a media mañana lo mejor que podemos darle es un bocata. Siempre mejor que una bollería industrial. Un día de humus con jamón york, otro día de pavo, se va variando. Es lo mejor que hay".

Para los mayores, sin embargo, las necesidades son otras: "A muchos se les hace bola comer proteína porque tienen problemas de dentición. Puedes optar por la proteína en polvo, aunque parezca que solo se asocia con los deportistas. Podemos hacerles a nuestros abuelos o padres mayores una crema de verduras con proteína de guisante y es un plato perfecto".

No faltan las alertas sobre los productos light o aquellos que se anuncian como "sin gluten" o "sin azúcar". "Puede que estén llenos de polialcoholes que para la microbiota es horrible". También propone acciones reales para entrenar el metabolismo: "Si no sabes cómo llevar a cabo lo que te explico, no tiene sentido. La parte de educación nutricional es lo más importante. El libro no es solo para perder peso sino para saber todo lo que pasa cuando comemos".