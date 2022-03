Café Quijano, 20 años y un Manhattan

Coincidiendo con el 20 aniversario de ‘La Taberna del Buda’, Café Quijano publica ‘Manhattan’. Un álbum hecho a conciencia, como una segunda parte del disco con el que se dieron a conocer y que les brindó la fama. Raúl, Manuel y Óscar han viajado a Los Ángeles para grabarlo en el mismo estudio y con los mismos músicos. Una experiencia muy satisfactoria que ha quedado reflejada en el último trabajo del trío leonés.

En 2018, con ‘La vida no es La la la’, quisieron probar "con otros ritmos". Pero ahora tenían "muchas ganas" de volver a sus orígenes. "Es la misma manera de contar las cosas", señalan. Y lo hacen con un sonido actual pero "muy Quijano". "Es que te tienes que esforzar mucho para no hacerlo", bromea Manuel, "salvo que nos dé por investigar otras cosas, de manera natural nos sale lo que hacemos".

La pauta la marcó "La Lola" en 1999, explican. "Es el sonido con el que más nos identificamos y lo único que hemos hecho ha sido darle continuidad, dejarnos llevar". El resultado es un refrescante cóctel algo canalla pero encantador, tal y como son ellos. Los ingredientes: diez canciones quijanas aderezadas con un poco de pimienta "Jamaicana", su carta de presentación.

Una noche en Manhattan

El primer single adelanto del disco es además el punto de partida de este trabajo. Los tres tenían claro que así debía de ser, especialmente después de testarlo con su gente de confianza y ver su reacción, como hacen habitualmente a la hora de seleccionar los temas que deben salir primero. Tenía que ser "Jamaicana".

Cuenta la historia de "una noche poco antes de la pandemia en un lugar muy emblemático en Nueva York, muy conocido por los neoyorquinos pero nada turístico, que se llama The Box. Un local muy especial, con gente muy diferente a lo habitual, muy ecléctico... Surgieron historias preciosas que luego se han convertido en canción".

Manhattan Tour

El trío leonés ya está inmerso en la gira que acompaña a disco y les llevará por toda la geografía española. Estaban deseando poder reencontrarse con el público con la situación "algo más normalizada". "Ir cada fin de semana a tocar a un sitio... Lo disfrutamos y creo que hacemos disfrutar", señala Manuel, "quien va a verte es quien ha seguido tu música y en esos conciertos se encuentra con las canciones de toda la vida".

Es hora de ir diciendo adiós a la etapa gris de los últimos dos años, de "adaptarse al nuevo contexto". Por eso no han querido que apareciera por ninguna parte el dichoso coronavirus, en este trabajo. Todo lo contrario. "Bastante se ha tirado de eso a la hora de componer. Hemos querido sacar el disco precisamente en una época en la que, teóricamente, la pandemia pudiera estar llegando a su fin. No íbamos a ser nosotros quienes lo recordáramos".

Su mejor disco

Los hermanos Quijano están convencidos de que es el mejor disco de los que han hecho hasta el momento. "Por el concepto del disco, porque resume toda nuestra carrera discográfica después de 20 años... Ha quedado plasmado aquí, en diez canciones", asegura Raúl.

Al menos en eso están de acuerdo, aunque -reconocen- que no siempre es así. "Coincidimos cuando coincidimos", dice Óscar entre risas. Se adivina que, como en todas las familias, se cuecen habas. Aunque "no hay confrontación, si no disparidad de criterios". No podía ser menos después de dos décadas en la misma formación y toda una vida juntos.

Cuando cantan las diferencias se apartan y las voces se empastan. Parecen estar hechas para sonar al unísono y, sin necesidad de más instrumentación, ya suenan a música. Han creado su propio género, único e irrepetible. Sólo suena a Quijano si lo cantan los Quijano.

Más detalles y actuación en el video de la entrevista.