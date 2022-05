Andy y Lucas, tras 20 años de carrera: "Los inicios fueron muy malos"

20 discos de platino, 40 de oro, 10 millones de asistentes a sus conciertos, dos millones de álbumes vendidos... 20 años han dado para mucho en la carrera del dúo gaditano Andy y Lucas, que está preparando un trabajo muy especial para celebrar que han cumplido dos décadas haciendo música. "Menudo privilegio", exclama Lucas durante la entrevista para LD.

En el mes de noviembre, verá la luz el disco especial 20 aniversario que reunirá todos sus grandes éxitos, así como el tema inédito "Me estoy volviendo loco". Y es que "como para no volverse con los tiempos que corren", comenta Andy. El título viene al pelo, dadas las circunstancias y cómo está el mundo. Pero la canción habla de una infructuosa relación de instituto. Un amor que pudo ser y no fue, posiblemente porque no era el momento.

Vuelta al instituto

Para los artistas gaditanos es mucho más que una canción, porque han aprovechado la grabación del videoclip para volver al que fue su instituto, a la que fue su clase y "recordar tiempos tiempos", reflexiona Andy. "Eso sí, puede que haya algún chicle mío debajo de cualquier pupitre", bromea Lucas. "La letra de la canción marca ese camino", explica, "y queríamos hacer ese video echando un guiño también al público juvenil".



Cuando ellos echan la vista atrás sienten "un poco de nostalgia", pero se les quita de golpe cuando en "las imágenes que hay por ahí", dice Andy entre risas. "Los inicios fueron muy malos". Según dice Lucas, él utiliza un "truquillo" para que no le pase lo mismo dentro de unos años: "ir a las entrevistas con camiseta básica, que nunca pasan de moda". Lo cierto es que a la cita con LD acude con una camiseta negra lisa de manga corta y unos vaqueros, lo ha puesto en práctica.

20 años de grandes éxitos

En el estilismo, cada uno va a su estilo. Pero en lo que refiere a su música, van los dos a una. Intentan usar el sentido común, ser consecuentes y guiarse con el corazón. Es la manera de no equivocarse y conseguir traspasar la piel con sus canciones. Es imposible que no nos vengan a la mente canciones como "Las manos del mundo" o "Y en tu ventana", que transmiten un importante mensaje social.

Canciones que son himnos y que han quedado en nuestra memoria colectiva. También ocurre con algunos de sus grandes temas, como "Son de amores", "Tanto la quería", "Mírame a la cara", "Ratoncitos coloraos" o "Carita morena". Temas que en el nuevo disco adquirirán una nueva dimensión gracias a las colaboraciones que habrá en el álbum. De momento, nos pueden avanzar que estarán: Paco Candela, Omar Montes, La Húngara, Camela, Los Rebujitos y Abraham Mateo.



Balance positivo

No podía ser de otra manera, porque aquí siguen después de 20 años. La balanza se inclina del lado del "sí", aunque reconocen que ha habido de todo. "Al final es la vida de dos personas, y más como vivimos nosotros, que es frenético. Hay días que te encuentras mejor y otros peor, que tienes problemas personales e incluso en el trabajo también", señala Andy.

"El balance es bueno porque después de tantos años, lo que es el mundo de la música y haber vivido una crisis, ahora una pandemia y todavía poder decir que vivo de lo que es mi trabajo, de lo que me gusta, son palabras mayores", añade. "Nosotros que lo hemos vivido sabemos lo que cuesta. Entonces, se valora".

Se les hace difícil quedarse con una sola cosa, elegir lo mejor de estos 20 años de historia de Andy y Lucas. "Son muchísimas cosas. Hemos conocido muchísima gente, el viajar, el que tus canciones sean cantadas o tarareadas por el público... La verdad es que reconforta", detalla Lucas, "y si encima de todo esto ayuda económicamente, pues bienvenido sea".

Quizás su espinita clavada sea la de no haber cruzado antes el charco, aunque parece que se la están quitando. "Poco a poco estamos intentando coger más el mercado americano y vamos bien en ello. Pero a lo mejor en otra época si se hubiera llevado mejor la carrera de Andy Lucas, ya podíamos estar muy bien situados en Estados Unidos", comenta Lucas. No obstante, no les importa ir ahora "pico y pala" si es lo que toca. "Si el destino ha querido que sea en este momento, pues vamos ahora".

Cada cosa, cuando toca

Quizás sea uno de los aprendizajes que nos ha dejado a muchos la pandemia. Un tiempo que ellos han aprovechado para hacer todo lo que no han podido en otros momentos de sus vidas. "Pasar más tiempos con nuestros hijos o aprender cosas del hogar que no sabía que era capaz de hacer", admite Lucas. "He cambiado todos mis armarios, he aprendido a limpiar persianas y rejas, a cortar el césped...".

A la zaga le sigue Andy, que se siente muy orgulloso de haber "aprendido a lavar" (en la lavadora), aunque "haya gente que se ría". "Hay muchos que dicen que saben lavar y la camiseta blanca les sale rosa", insiste. "No es aprender a la lavar si no a sacar la ropa perfecta", defiende mientras Lucas no puede evitar soltar una carcajada.

Afortunadamente, lo peor de la pandemia ha pasado y ellos han podido volver a sus ocupaciones habituales. En estos momentos, están inmersos en la grabación del disco especial 20 aniversario y en una gira que les llevará a recorrer toda la geografía española. Un tour que han cogido con tantas ganas que casi se hacen "todo el repertorio" en cada uno de los conciertos.

Más detalles en el video de la entrevista.