Muere María Rosario Omaggio, protagonista de la escandalosa 'La lozana andaluza'

Ha muerto este lunes en Roma, a los sesenta y siete años, la actriz italiana María Rosario Omaggio, protagonista a finales de los años 70 de una escandalosa película que rodó en España: La lozana andaluza, basada en un clásico de la literatura, comedia escrita a principios del siglo XVI por Francisco Delicado. Dirigida por el valenciano Vicente Escrivá, mostraba allí todos sus encantos femeninos; la primera vez que María Rosario rodaba desnudos en el cine. Aunque ya su espléndido cuerpo había sido objeto de portadas y reportajes interiores en las revistas eróticas "Playboy" y "Playmen", mediada la década de los 70. Ya más adelante, en 1981, "Interviú" la llevó a sus páginas y en portada asimismo, luciendo su cuerpo serrano.

No sólo rodó María Rosario Omaggio esa película en porretas, pues asimismo protagonizó otras dos ambientadas en tierras levantinas, acerca de unas leyendas picantes, que llevaron por título "El virgo de Visanteta" y su secuela, "Visanteta, estate quieta", que se rodaron en 1979.

María Rosario vino a Madrid en compañía de su marido, Salvatore Vanacore, un empresario de variedades a quien conoció cuando ella comenzó su carrera artística oficiando de presentadora en el popular concurso de la RAI "Canzoníssima". Almorcé con la pareja y en el transcurso de la sobremesa ella me contó cuanto sigue, que extracto por razones de espacio: "He quedado sorprendida al saber las cifras de recaudación de "La lozana andaluza", que lleva tres meses en cartel. Me preguntan por qué fui elegida, siendo italiana, para el papel de una mujer andaluza"

Descubro ahora que, en principio, Rocío Jurado estaba interesada en ese papel. Me lo confirmó ella misma. Ignoro las razones por la que la protagonista fue la actriz italiana: "Era necesario que me desnudara completamente. Este personaje fue el único que acepté con esa condición erótica. Pero me interesaba, aunque soy católica y siempre guardo mi intimidad: está por encima de todo mi familia, mi marido".

Se casó con Salvatore de la noche a la mañana, como quien dice. Se lo propuso él. Y la víspera se pasaron recorriendo Roma de punta a punta hasta encontrar una tienda conde compraron los anillos de boda, las alianzas, hasta que cuando, ya tarde, iba a cerrar una, lograron su deseo. El de la novia le venía grande, mas no quiso cambiarlo, por superstición. Los periodistas se enteraron del enlace semanas más tarde. Fue una ceremonia íntima. La luna de miel, me contaron, la emprendieron rumbo a Estambul, arriesgándose porque en Oriente Medio estaban en plena guerra del Líbano. A mitad del vuelo el avión tuvo que regresar al aeropuerto romano de Fiumicino, porque se había recibido una amenaza de bomba. Luego de esperar dentro del aparato un tiempo, el vuelo pudo realizarse. Y así la pareja celebró su apasionado viaje de novios.

La prensa internacional, en particular la italiana, ha completado la biografía de María Rosario Omaggio apuntando que tenía una notable cultura y publicó varios libros. Ella me había contado que pintaba y hacía caricaturas. Y he sabido que también cultivaba deportes orientales, como el arte marcial chino.

Era napolitana, aunque casi toda su vida estuvo radicada en Roma. No sólo fue presentadora en televisión, donde ha llegado a intervenir en dieciocho series: rodó veintinueve películas y representó cincuenta obras teatrales. En 2012 Woody Allen la dirigió en "A Roma con amor" y al año siguiente Andrzej Vajda la tuvo a sus órdenes en "Walesa, hombre de esperanza", biopic del líder polaco, donde María Rosario se convirtió en la intrépida periodista Oriana Fallaci.

Toda esa activa biografía artística tuvo su contraste con su desilusión al no ser madre. Siendo hija de médico, hermana de otro, hizo todo lo posible por tener un hijo, sometiéndose a una intervención quirúrgica, que resultó fallida. "Hice todo lo que pude para quedarme embarazada". Catorce años duró su matrimonio. Últimamente vivía sola, pero en los obituarios de la prensa italiana se dice que tenía tres compañeros, sin dar más detalles. Se supone que podían ser en el aspecto íntimo, pero no se ofrecen identidades de ninguno de ese trío. En cualquier caso, María Rosario, desnudos aparte y algunas películas de alto contenido sexual, me decía que ella no era una mujer frívola y que llevaba una vida lo más alejada del sensacionalismo en la prensa. Vida truncada por una larga enfermedad, hasta que le ha llegado su final.