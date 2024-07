Adiós a Pino D'Angio, el creador del rap-funky "¡Qué idea!"

A la edad de setenta y un años ha muerto el pasado sábado el cantante italiano Pino D´Angio, creador en 1980 de una canción de difusión internacional, "Ma quale idea" ("Qué idea", en la versión española), disco del que se vendieron doce millones de copias en todo el mundo. Los comentaristas llegaron a la conclusión mucho más tarde que con esa pieza en Europa se había introducido el primer rap funky de la historia del pop. El propio intérprete, cuando la dio a conocer, desconocía qué era el rap, la canción hablada para entendernos. Con su voz grave, siempre con un cigarrillo entre los labios, Pino fue convirtiéndose en uno de los más creativos cantautores de su país, cuya música pop rock sin duda reactivó. Si bien tuvo otros éxitos, nunca superó el de "Ma quale idea". Su vida al margen de los escenarios y estudios de grabación estuvo dominada por "una mala salud de hierro".

Sus orígenes, iba para médico

Nacido en Pompeya en 1952, su verdadero nombre y apellido eran Giuseppe Cherchia, que no eran precisamente muy adecuados para triunfar en la música, de ahí que resolviera llamarse Pino D´Angio. Estudió Medicina, pero dejó la carrera para dedicarse a la canción. Era ya de joven un muchacho divertido que se lo pasaba estupendamente actuando en un cabaré, que es donde lo descubrió un cazatalentos, gracias al cual grabó su primer disco en 1979 y al año siguiente el ya mencionado "Ma quale idea", que lo catapultó a la fama en toda Europa. También actuó en Estados Unidos y Canadá. Pero con su idioma natal es donde mejor podía expresar la ironía y cinismo que solían estar presente en sus composiciones. Algunos artistas se beneficiaron de su talento como autor, entre ellos Mina y Miguel Bosé.

Si en los primeros años 80 es cuando disfrutó de mayor notoriedad, y en España vino a actuar varias veces, más adelante lo tuvimos en Madrid interviniendo en 2006 en "Esta cocina es un infierno", uno de esos realitys que tanto gustaba programar la cadena Telecinco. Tomó allí parte junto a Bárbara Rey y otros artistas, bajo la mirada de dos chefs acreditados, Sergio Ariola y Mario Sandoval.

Las multifacetas de Pino D´Angio lo llevaron también a figurar en una película de Giuseppe Tornatore y además dobló del inglés al italiano algunas películas de su admirado Woody Allen, caso de La rosa púrpura del Cairo y Broadway Danny Rose.

Se casó en 1979 con María Teresa, justo un año antes de su despegue como cantante popular: fueron padres de un varón, Francesco, nacido en 1991.

Padecía un cáncer de garganta

Tenía un poder especial cuando salía al escenario y se comunicaba con su público. Vitalista siempre. Superando como pudo su esquiva salud, que le afectó a su corazón, pero sobre todo padeció un cáncer severo del que fue operado en seis ocasiones el mismo año, 2021. No quería retirarse. En cierta ocasión se dejó anunciar en una edición del Festival de San Remo, a sabiendas que no podría actuar. Sí que en ese certamen, en febrero último, actuó acompañado del grupo Bnkr44, con una versión muy actual de su tan traído y llevado "Ma quale idea". Y así, tal vez presintiendo su final, se despidió del público para siempre. El cáncer de garganta le fue minando hasta acabar con su vida, ya con el físico muy deteriorado. No se le conocieron amores importantes que rompieran su estabilidad con su esposa y el cariño de su hijo, quienes con algún retraso de unas horas, son los que han comunicado por redes sociales el óbito del ser que tanto querían, y al que millones de seguidores adoraban.