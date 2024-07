El insólito momento que vivió India Martínez con un bebé en pleno concierto

India Martínez dejó a todos ojipláticos en su concierto en La Solana – sobre todo a aquellos que tienen bebés y que ahora quieren la receta mágica-. En un acto espontáneo, la cantante andaluza cogió en brazos a un bebé que lloraba junto a su abuela entre el público. India lo subió al escenario y con una de sus canciones en forma de nana logró calmar su llanto. Incluso consiguió que se durmiera.

"Anoche, en mi concierto de La Solana, abajo del escenario un bebé me echó los brazos llorando, lo agarré y lo mecí, y no solo se calmó, sino que se durmió. Nunca me había pasado algo parecido, la verdad. La cosa es que cuando intentaba dárselo a su yaya volvía a llorar y tenía que volver a calmarlo. A todo esto, la gente esperando, y guardando silencio para que el bebé se durmiera", contó India en redes sociales.

La artista ha utilizado Instagram para conseguir el nombre del pequeño y así poder volver a verlo.