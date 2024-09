Leire Martínez, dolida por los rumores de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja: ''No me gusta que me ninguneen''

No es la primera vez, y probablemente no será la última, que los fans fantasean con la vuelta de Amaia Montero al grupo con el que triunfó, La Oreja de Van Gogh, y desde su aparición en el concierto de Karol G en Madrid los rumores se han disparado.

La última el hablar del asunto ha sido Leire Martínez, la vocalista actual, en una entrevista concedida al programa Cara a Cara de Navarra Televisión. No entiende por qué se sigue hablando del regreso de Montero. "Me sorprende que, 16 años después, todavía tenga que responder por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Debe haber quedado algo sin resolver. Honestamente, los comentarios me afectan en la medida en que yo quiero que me afecten. Ya he aprendido", asegura la cantante.

Leire se pregunta, tajante: "¿Y yo, qué? No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo; lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que ella regresa, es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida. Pero no me gusta escuchar y leer ciertos comentarios".

La vocalista reconoce que siente que su trabajo no siempre se valora. "Parece que todo el mundo olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta doloroso ver que parece que no importa. No me merezco eso, aunque me afecta solo en la medida en que yo lo permito. Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras, cuando creo que esta historia no da para más. Amaia estuvo, lo hizo súper bien. Es carismática y maravillosa, y luego decidió dejar el grupo, y entré yo. Ya está. Me sorprende que se siga alimentando".

Ante la pregunta de una posible colaboración con Amaia, Leire afirma que ese tipo de proyectos deben surgir de manera natural de ambas partes, no solo por el morbo. "Si surge y nos apetece, lo haremos; si no, pues no", concluye.