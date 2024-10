Fallece Ricky Morales, hermano de Junior y guitarrista de Los Brincos

A los setenta y nueve años ha fallecido en Madrid, tras una larga enfermedad, Ricky Morales, hermano de Junior, cuñado por ello de Rocío Dúrcal, que durante varias temporadas fue guitarrista del mítico conjunto pop Los Brincos. Han sido sus sobrinos, Carmen, Antonio y Shaila, hijos del citado matrimonio, los que muy apesadumbrados han dado la noticia a los medios informativos, aun sabiendo que la muerte de su tío la esperaban, pues era irreversible dada su penosa salud.

La familia Morales se instaló en Madrid a principios de la década de los 60, procedentes de Manila (Filipinas) donde los hijos de un empresario español y su esposa de ese país oriental habían nacido. De ellos, Antonio (Junior), apelativo usado porque era también el nombre de su padre, Miguel y el menor, Ricky se dedicaron a la música, los dos primeros compositores, guitarristas e intérpretes, en tanto el benjamín, Ricardo, Ricky entre los suyos y en el mundillo artístico, se especializó como guitarra solista.

Los componentes de los iniciales Brincos fueron, a partir de 1964, Fernando Arbex, su líder, Juan Pardo, Junior y Miguel González. Dos años después, y en pleno éxito, Juan y Junior se fueron del cuarteto, formando un dúo de vida musical efímera aunque con mucho éxito. El culpable de esa formación y de la ruptura con Arbex y González fue el mánager Luis Sanz, que lo era de Rocío Dúrcal. Mediaron en ello ciertos intereses y algún asunto de índole íntima.

A partir de aquel desmembramiento de los originales Brincos, que estaban en todo su apogeo, vendiendo discos a porrillo y con cierta repercusión internacional, números 1 en las listas, rivales de Los Bravos, Fernando Arbex se vio en la imperiosa necesidad de buscarles unos sustitutos a los que habían desertado, Junior y Juan Pardo. Y los encontraron en seguida: fueron Vicente Martínez, guitarra de ritmo y Ricky Morales, del que dijimos al principio que era guitarra solista. Lo conocí entonces cuando le hice una entrevista para escribir su biografía. Recuerdo que era más bien tímido, sencillo, con un rostro atractivo de color aceitunado, propio de los oriundos de Filipinas. Éste, en el otoño de 1966 nada más incorporado a los nuevos Brincos, contaría así sus comienzos: "Cuando teníamos catorce años y tocábamos en los colegios de Madrid, mi hermano Junior cantaba, acompañándose él mismo con la guitarra y a mí me hacía tocar los solos. Pero él también como solista era excelente y así se comprobó al grabar"Un sorbito de champán".

​Ricky debutó con un grupo de los pioneros del pop madrileño, Los 4 Jets y luego se integró en Los Shakers y recordaba feliz esa época: "Tocando r&b, fumando porros, bebiendo whisky y durmiendo poco pues actuábamos todas las noches. Echo de menos a Los Shakers porque mi música favorita era precisamente la que interpretábamos, blues, rock and roll y rhythm and blues".

Ya con los nuevos Brincos, Ricky Morales destacó en "El pasaporte", uno de los más conocidos temas del conjunto, donde él se lucía con un solo de guitarra a ritmo de blues. La letra, rezaba así al comienzo: "Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte. / No me fiaba de ti y te quité el pasaporte. / Ya no me puedes mentir / he visto tu pasaporte…". De esas primeras grabaciones de los segundos Brincos, resaltaron "Nadie te quiere ya", "The train", "Nunca cambiarás", escrita por él, y "Lola", el gran exitazo del grupo en esa nueva etapa. La registraron en Londres, en un estudio frecuentado por Los Troggs y Los Who también. La versión inglesa de "Lola" se situó en el Top Ten de las listas británicas; es decir, entre las diez primeras. La original versión española batió récords de venta: seiscientos mil ejemplares.

​El tercero de los álbumes en los que participó Ricky, después de una serie de singles con dos canciones únicamente, fue "Contrabando", y después "Mundo, demonio y carne", un pop experimental que rompía con el estilo del conjunto. No fue bien recibido por los fans, aunque la crítica se mostró más generosa.Eso sucedía en 1970. Entonces, Fernando Arbex deshizo el grupo fundando primeramente otro, llamado Alacrán, al que siguió Barrabás, que tuvo más trascendencia tanto en España como en el extranjero. Era un sexteto donde también estaba Ricky Morales, y su hermano Miguel (que tocaba la guitarra, el que en pocos años atrás de este nuevo siglo XXI mantenía en activo las canciones de Los Brincos, con el mismo nombre pero claro está con otros componentes de veteranos conjuntos). En Hispanoamérica Barrabás arrasó en 1973, hasta que tres años más tarde se disolvieron sus componentes. "Woman" y "Wild safari" fueron dos de sus números más difundidos. En Canadá consiguieron también excelente repercusión. Beat y ritmos latinos en su repertorio. Y Ricky destacando siempre con su guitarra solista. Le perdimos ya la pista después, aunque creemos siguió de cerca otros movimientos musicales, pues sin pulsar las notas de su guitarra se consideraba perdido. No se supo nunca cuál era su vida privada, pues si de su hermano Junior era bien conocida, la suya la llevó siempre discretamente. No aparecía en la prensa después de la desaparición de Barrabás y tan sólo se han publicado ahora imágenes suyas cuando falleció Junior y acudió a sus honras fúnebres.​