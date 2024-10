Adiós a la famosa voz de Google: Nikki García deja de ser la asistente virtual de Maps

Google Maps o el cercanías Renfe son algunos de los sitios donde se puede escuchar la voz de Nikki García. Se ha dedicado durante muchos años a la locución y ha puesto voz a multitud de spots publicitarios. Además, es la voz de la princesa Jasmine en Aladdín y ha colaborado como actriz de voz en ficciones sonoras, jingles, videojuegos, series y películas.

En septiembre comenzó su nuevo proyecto como cantante estrenando su primer tema, La mejor actriz. Este mes ha lanzado al mercado La rabia y está preparando un álbum completo que verá la luz el próximo año 2025.

A pesar de ser una de las voces más escuchadas del país, ahora quiere apostar por su carrera musical y centrarse sobre todo en su proyecto.

"Me he financiado yo mi proyecto"

En casa de Herrero, de esRadio, la cantante ha hablado sobre el inicio de su carrera musical y su "despido" de Google.

Nikki García ha comenzado un proyecto independiente en el que, como ella misma relata, "ha trabajado muchos años en otras cosas", aparte de Google Maps, "para ahorrar el dinero y sacar este disco".

La voz de Google podría haber escogido una discográfica, pero ha "decidido hacerlo por su cuenta, de manera independiente", según ha comentado. La cantante ha señalado que ha tenido la suerte de "trabajar con músicos, que son sus amigos, y con un productor y un estudio que le han puesto las cosas muy fáciles".

Adiós a Google Maps

Parece que el destino de Nikki García estaba escrito cuando sacó su primera canción, pues según ha contado en esRadio, ya no es la voz del navegador de Google. "Todas las empresas tecnológicas renuevan sus herramientas, igual que ha habido varias Siris y Alexas, cuando yo empecé sabía que algún día me sustituirían a mi también", ha señalado la locutora.

Sin embargo, Nikki García no sabía cuándo iba a suceder y según ha contado, "tampoco te avisan del día concreto". Por lo tanto, la cantante llevaba "meses preparando el estreno de su single" y justo el día que se estrenaba descubrió que ya no era la voz del navegador. De hecho, se enteró al salir de grabar un spot cuando tenía "un montón de notificaciones preguntando por qué su voz ya no estaba en Google Maps", según ha relatado.

La cantante está muy ilusionada con su nuevo proyecto. Sin embargo, según ha contado en la radio, sabe que para funcionar "tiene que pasar lo imposible y que un número de personas suficientes conecte con la música que está haciendo" de tal modo que "pueda permitirse hacer más y no tardar tanto".

"Normalmente, el camino en la industria artística avanza poco a poco, es un trabajo constante de picar piedra", ha afirmado la locutora. Ella tiene una amplia experiencia en este tema, ya que "tardó muchos años en convertirse en actriz porque no tenía contactos en el mundo de la interpretación". Con respecto a la música, ha anticipado que "si todo va bien, será un proceso similar. Me iré instalando poco a poco, a medida que pasen los años y acumule trabajos".

La música que Nikki García está creando no es mainstream, según la cantante "sabe lo que puede funcionar de manera fulminante y no es la música que está haciendo". Sin embargo, "es un estilo que a le gusta muchísimo y cree que es muy digerible, aunque no es lo que se lleva", ha comentado. Se declara fiel a sí misma y no pretende cambiar porque no sea lo más comercial ahora mismo, por eso ha afirmado que no le importa "dar conciertos para 1000 personas o para 30, voy a ser igualmente feliz",