Centenario de Puccini: 'La Bohème' y 'Tosca', el culmen del amor y la tragedia

En este segundo episodio del programa Música y letra con motivo del centenario de la muerte del gran compositor italiano Giacomo Puccini, el 29 de noviembre de 1924, Andrés Amorós comenta dos de sus obras más famosas: La Bohème y Tosca.

La Bohème fue compuesta por Puccini entre 1893 y 1895. Trata, como su nombre indica, del mito de la bohemia parisina de finales del siglo XIX, protagonizada por poetas, músico, pintores s o filósofos que solo vivían para el arte. El libreto es de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, colaboradores habituales del músico, autores también de Tosca y Madame Butterfly.

Pasión y alegría en La Bohème

"Che gelida manina" es el aria donde se encuentran por primera vez el protagonista, Rodolfo, y su vecina, Mimì. El título del aria proviene de la escena, cuando Rodolfo coge la mano de Mimì y la nota fría: "che gelida manina, se la lasci riscaldar" — "qué mano más fría, deja que te la caliente". Se establece un diálogo entre ambos con frases como: "¿Quién soy? Un poeta. ¿Qué es lo que hago? Escribo. ¿Cómo vivo? Vivo", dice Rodolfo. La versión que escucharemos está interpretada magistralmente por Luciano Pavarotti. Contesta Mimi con una de las arias más famosas de la historia de la ópera: "Sì, mi chiamano Mimì" ("Sí, me llaman Mimi, pero mi nombre es Lucía) y cuenta detalles de su vida, que "le gustan las cosas que tienen un dulce encanto, que hablen de amor, de la primavera, de sueños y de quimeras, todo eso que llaman poesía. ¿Usted me entiende?". La versión elegida por Amorós es la de Maria Callas, dirigida por el director de orquesta italiano Tullio Serafin, conocido por haber descubierto a cantantes líricos como Beniamino Gigli y Rosa Ponselle.

Por otro lado, el aria que cierra el acto 1 de la obra es "O soave fanciulla", traducido como: "Oh adorable muchacha, dulce rostro encantador rodeado por la luz de la luna". La versión más histórica de este dúo de amor es la de 1907, interpretada por Enrico Caruso como Rodolfo y Nellie Melba como Mimì.

La última aria, "Quando me'n vo'"("cuando me voy sola por la calle"), también conocida como el aria de Musetta, es interpretada por Maria Callas de manera menos trágica que las anteriores, ya que en esta escena cambia el ambiente por uno de festividad.

Tosca

Amorós también analiza Tosca, una de las más grandes óperas y de las más interpretadas. Pertenece al melodrama, un género que abarca historias dramáticas donde los sentimientos son muy exagerados.

Tosca se basa en la obra del escritor francés Victorien Sardou, y la acción ocurre en el año 1900 en Roma, y son tres los personajes protagonistas: la cantante Floria Tosca, el pintor y novio de la protagonista, Mario Cavaradossi, y el jefe de policía enamorado de Tosca y antagonista, el barón Scarpia. El primer aria de la obra es "Recóndita armonía", donde destaca, para Andrés Amorós, la versión de Pavarotti.

El preámbulo de la canción transcurre en la iglesia de Sant'Andrea della Valle, donde Cavaradossi trabaja como pintor y, al destapar la pintura de "La Magdalena", empieza a compararla con Floria, a pesar de no tener ninguna similitud física — la mujer del cuadro es rubia y de ojos azules, y Floria es morena y de ojos negros —. Afirma: "el arte, en su misterio, mezcla y confunde distintas bellezas, pero al retratar a esta, mi único pensamiento, Tosca, eres tú". Amorós califica la canción como "un aria endemoniada", donde desborda la pasión de Cavaradossi, "el amor lo invade todo en las óperas de Puccini", dice el director de Música y Letra.

La cara dramática de Puccini

En el acto segundo, destaca el aria "Vissi d'arte, vissi d'amore". La tensión va en crescendo, porque Scarpia no deja escapar a Tosca tras conocer que su amante ha sido condenado a muerte. En esta aria, Maria Callas expresa: "He vivido para el arte, he vivido para el amor y nunca le he hecho mal a nadie". En este sentido, Amorós ha reconocido "el talento dramático de Puccini, pues además de ser un músico maravilloso y de melodías inolvidables, tiene un talento teatral", es decir, tiene la capacidad de emocionar al espectador.

Cabe mencionar que en este episodio también se analizan fragmentos de otras arias de Tosca, como Tre sbirri (escena del Te Deum) con las voces de Pavarotti, Mirella Freni y la Orquesta de Londres, y "E lucevan le stelle", momento de máxima tragedia cuando el carcelero va a ejecutar a Cavaradossi, que transmite con una gran desesperación el cantante Enrico Caruso.

Influencias en la cultura

Amorós se declara seguidor de Puccini. "Yo tengo mucha debilidad por esta música, es tan hermosa". Explica que "es el maestro de Morricone", ambos tienen la esencia italiana de crear melodías que traspasan el alma y llegan al corazón.