Centenario de Puccini: Madame Butterfly el gran melodrama de emoción terrible

En el tercer programa de Música y Letra dedicado a Puccini del que se cumple este mes de noviembre el centenario de su muerte, Andrés Amorós comenta "una de las óperas más populares y conocidas de su repertorio", Madame Butterfly.

La versión original de esta ópera en dos actos se estrenó el 17 de febrero de 1904 en La Scala de Milán. El resultado fue desastroso y Puccini la reescribió ese mismo año en tres actos. Resultó ser un éxito. El argumento se basa en algunas historias anteriores, como el cuento de Madame Butterfly de John Luther Long (1898) y en la novela francesa Madame Chrysanthème de Pierre Loti, escrita en 1887, que en cierto modo recogía la moda a finales del siglo XIX del orientalismo en Occidente. Asimismo, la historia de Long fue adaptada por David Belasco y estrenada en Nueva York en 1900. Puccini la vio ese mismo año en Londres.

Argumento

El libreto fue escrito por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, colaboradores habituales de Puccini en obras como Tosca y La Bohème, y cuenta la historia del matrimonio de conveniencia entre Pinkerton, un teniente estadounidense, y Butterfly, una chica japonesa de 15 años, que se trasladan a Nagasaki a vivir juntos. Sin embargo, Pinkerton tiene decidido dejar a Butterfly cuando encuentre una esposa americana. Por otro lado, el tío de Butterfly le reprocha a la joven que se haya casado con un americano y haber abandonado la religión de sus antepasados.

Una de las arias comentadas por Amorós es "Intermezzo sinfónico", "uno de los grandes temas melódicos de Madame Butterfly de Puccini", según el experto. La versión elegida es la de la orquesta dirigida por Karajan.

Pionero musical e influencias artísticas

Amorós ha señalado cuatro características de Puccini: "la belleza de las melodías, la intensidad dramática, la emoción terrible y la espectacularidad, pues Puccini es el antecedente de los musicales de Broadway y Londres". Al final del acto 1, Pinkerton ha comprado la casa, y la escena culmina con un dúo extraordinario y un adagio de la orquesta, "Vogliatemi bene" ("Quiéreme bien"). Una "escena conmovedora y emocionante", según Amorós, donde destaca la versión de Maria Callas y Nicolai Gedda.

En el acto segundo, destaca el aria "Coro a bocca chiusa" (traducido como "coro de tarareos" o "el coro con la boca cerrada"). El nombre del aria se debe a que, por influencia del impresionismo a finales del siglo XIX, la música empieza a reflejar patrones de esta corriente artística y es una música sin palabras, que se tararea. Esto también lo hacen autores como Georges Bizet y Claude Debussy, entre otros. En este caso, Puccini lo hace de manera muy lírica, como si el pueblo acompañase a Madame Butterfly, quien en esta escena está adornando la casa y es acompañada por su hijo y la criada Suzuki. Han pasado tres años desde que Pinkerton se fue, y Butterfly espera su regreso. Recibe la visita del cónsul Sharpless, quien le trae una carta de Pinkerton en la que le informa que regresa a Japón.

Arias más melodramáticas

Uno de los momentos más melodramáticos tiene lugar cuando Butterfly y Suzuki esperan en el puerto a Pinkerton y lo ven llegar a lo lejos por la colina. En este momento suena la aria tan conmovedora "Un bel dì vedremo" ("Un buen día veremos"), donde Amorós ha elegido la versión de la Filarmónica de Viena, dirigida por Karajan, con las voces de Mirella Freni y Christa Ludwig (en los papeles de Butterfly y Suzuki, respectivamente).

Por otro lado, Pavarotti, como Pinkerton, brilla en el aria más breve de Madame Butterfly, "Addio, fiorito asil" ("Adiós, refugio florido"). En esta obra, Pinkerton ha vuelto y se avergüenza, por lo que habla con Suzuki y Sharpless y dice frases como: "Haga lo que sea por ayudarla, me consume el remordimiento", "Siento que de este tormento no me liberaré jamás", lo cual demuestra su arrepentimiento y añoranza respecto a Butterfly.

El final más trágico de Puccini

El aria final, interpretada por Maria Callas, "¿Tú? ¿Tú? ¡Piccolo iddio!" ("¿Tú? ¿Tú? ¡Mi pequeño dios!"), es una triste canción de cuna que Butterfly canta a su hijo dormido, a modo de despedida, mientras Pinkerton y Sharpless vienen a por el niño, de quien se va a encargar la nueva pareja americana de Pinkerton, Kate. Cuando se queda sola, Butterfly se despide de su hijo y se suicida clavándose un puñal. Amorós ha afirmado que el acto tres tiene "un final sentimental".

Amorós ha destacado que en 2017 hubo una nueva producción de Madame Butterfly en el Teatro Real, que fue "uno de los grandes éxitos de los últimos años".

Hay versiones cinematográficas de esta ópera, algunas más antiguas, como la película italiana dirigida en 1954 por Carmine Gallone, la más famosa de 1957 protagonizada por Marlon Brando y titulada Sayorana y una más actual, la de David Cronenberg en 1993.