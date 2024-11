Centenario de Puccini: Il Trittico y Turandot

En el cuarto y último programa de Música y Letra dedicado a Puccini, con motivo del centenario de su muerte este 29 de noviembre de 1924, Andrés Amorós ha comentado las obras Il Trittico y Turandot.

Il Trittico, como ha destacado Amorós, "no es una obra unitaria, son tres obras cortas que se suelen interpretar juntas o separadas", cuyas partes son: Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi. Estrenada en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, en el Metropolitan de Nueva York, se basa en el canto 30 de La Divina Comedia de Dante.

El aria más bella de la ópera

La tercera parte, Gianni Schicchi, es la más popular. El argumento se sitúa en Florencia, en el siglo XIII, donde el protagonista —un bufón de la comedia del arte— suplanta a un muerto para conseguir un beneficio del testamento y casarse, por lo que Amorós ha destacado que se trata de "una especie de novela picaresca o vodevil histórico". Asimismo, el presentador ha subrayado que "es fundamental eso tan italiano de las bromas y las risas". En esta obra destaca el aria "Oh! mio babbino caro", al que Amorós considera "uno de los fragmentos más líricos de toda la historia de la ópera". Además, según los críticos, es "el aria femenina más hermosa de toda la historia de la ópera". La versión elegida es la de Renata Tebaldi, a quien los periodistas consideraban la rival de María Callas, aunque ambas voces eran muy distintas. Como ha señalado Amorós: "Tebaldi es la musicalidad, el lirismo, la delicadeza", mientras que "Callas es la gran trágica, dramática y teatral".

La obra preferida de Puccini

La otra ópera comentada en el cuarto programa ha sido Turandot, la última ópera inacabada de Puccini tras su muerte en 1924. Fue estrenada en 1926 y, según Amorós, "es una ópera que tiene mucho éxito por la enorme teatralidad. Es un espectáculo impresionante; también musicalmente es muy importante porque significa el final de la evolución musical de Puccini, la plenitud final cortada por su muerte en 1924". Cabe destacar que el compositor italiano dejó escritos y esbozos que fueron completados por Franco Alfano.

Puccini tenía un especial cariño a Turandot y afirmó que "toda la música que he hecho antes me parece una farsa completada con esta". La historia se basa en un poema persa y sigue al personaje de Turandot, una princesa oriental que propone resolver enigmas a sus pretendientes y, en caso de fracasar, los condena a pena de muerte. A pesar del comportamiento cruel de Turandot, Calaf acepta el reto tras enamorarse de la princesa. El libreto es de G. Adami (La Rondine [1917], Il tabarro [1918]) y R. Simoni. Cabe destacar que el papel de Turandot ha sido interpretado por algunas de las mejores sopranos, como Callas, Éva Marton o Birgit Nilsson, mientras que el de Calaf ha contado con tenores como Franco Corelli, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. El personaje secundario de Liù ha contado con voces como las de Tebaldi, Caballé —quien también dio vida a Turandot— y Mirella Freni.

Amorós ha destacado la "obertura orquestal" de Turandot, dirigida por Lorin Maazel, con las voces de José Carreras, Éva Marton y la Filarmónica de Viena en el año 1984. El presentador ha dicho que "lo característico de Puccini es, por un lado, la percusión fuerte que crea expectativa y los toques delicados para crear un clima muy lírico".

Enigmas y tensión dramática

Otra aria que se ha escuchado en el programa es "Signore, ascolta!", que pertenece al final del acto I, cuando Liù pide a Calaf que no juegue a los enigmas de Turandot, mientras llegan los pretendientes para cortejar a la princesa. Los pretendientes han de resolver los enigmas si quieren vivir. Calaf se enamora de Turandot y, por ello, se somete a la prueba. "No razono más, se me deshace el corazón", canta Liù. Además, el aria cuenta con golpes de gong para añadir dramatismo a la escena. La versión de Amorós corresponde a la interpretada por Caballé. Otra aria comentada de este acto es "Non piangere, Liù!", interpretada por Pavarotti y dirigida por Zubin Mehta.

Por otro lado, en el acto II destaca el aria "In questa reggia", dirigida por Tullio Serafín e interpretada por María Callas. Este fragmento sucede cuando Calaf resuelve los tres enigmas de Turandot: la esperanza, la sangre y Turandot, por lo que se convierte en marido de la princesa. Sin embargo, esta lo rechaza por ser extranjero, y Calaf le propone un nuevo acertijo. Además, en este momento Turandot explica por qué somete a sus pretendientes: una antepasada suya fue violada y asesinada por un rey bárbaro, y por eso, en venganza, hace esto tan cruel.

El aria más conocida de la historia

Sin embargo, como ha destacado Amorós, "el momento más popular de esta ópera y de todo el repertorio operístico mundial es Nessun dorma". "Que nadie duerma en Pekín hasta que se descubra el nombre del extranjero", dice la canción, que sigue con "al alba venceré". Según el presentador, esto es "el triunfo del amor frente al odio y la venganza".

Las versiones elegidas de este aria son las de Pavarotti, la de Beniamino Gigli —"el tenor favorito del Metropolitan, que tenía una voz suave, muy agradable", ha explicado Amorós— y la de Mario Lanza, quien tuvo una carrera muy corta y destacó en el cine. Cabe mencionar que la versión de Pavarotti tiene más intensidad y potencia, mientras que las otras dos son más líricas.

El último fragmento comentado en el programa ha sido la última escena de Turandot, con la versión dirigida por Zubin Mehta en la Ciudad Prohibida de Pekín, donde la obra había sido prohibida en el país hasta el año de su representación en 1998.