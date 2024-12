La cancelación 'woke' acecha a Beethoven por ser un "hombre blanco", "esclavista" y acosar a "cantantes adolescentes"

Ludwig van Beethoven (1770-1827) es uno de los mayores genios de la música, con una extensa obra en la que destacan sinfonías y sonatas para piano, con creaciones como "Para Elisa", "El himno de la alegría" y "La Quinta Sinfonía". Sin embargo, el autor corre también el riesgo de ser "cancelado" acusado de "esclavista" y acosador, según un crítico británico.

La opinión de Lebrecht y el "wokismo"

Norman Lebrecht, ensayista británico y uno de los críticos de música clásica más importantes, propietario del portal de noticias Slipped Disc, ha publicado un libro que acaba de ser traducido al español por la editorial Alianza: ¿Por qué Beethoven? Un fenómeno en cien obras.

En el prólogo, Lebrecht alerta de que "se ha pedido que se prohíba a Beethoven por ser hombre y blanco, que se le silencie para dejar espacio a las voces reprimidas". El autor añade otras razones para que el músico sea hoy susceptible de ser cancelado, como el haber estado relacionado con una empresa de tráfico de esclavos. El Me Too también le salpicaría, cuando lleva casi dos siglos muerto. Le achacan haber obligado a las cantantes adolescentes de la Novena Sinfonía a que le besaran. Según el autor, "en la situación actual, la prohibición de Beethoven está tan cerca como la aparición de un titular woke en The New York Times".

Sensacionalismo y nuevos autores

En el nuevo libro sobre Beethoven, Lebrecht advierte de que este tipo de música acabará desapareciendo por la influencia de movimientos como Me Too y Black Lives Matter, que prefieren dar notoriedad a otros compositores menos conocidos y marginados, como la compositora afroamericana Florence Price. En este sentido, Lebrecht subraya que "la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos solo puede interpretar un ciclo de Beethoven junto con las obras de dos compositores afroamericanos, George Walker y William Grant Still, ninguno de los cuales presumiría de estar a su altura", tras el concierto Beethoven & American Masters de la NSO de Washington.

Aportaciones musicales y vuelta al punto de mira

En cuanto a Beethoven, el autor destaca la innovación musical del compositor alemán, con sus matices de grandeza —Lebrecht llama a sus composiciones "textos sagrados"— y su uso de la improvisación, algo que solo conserva la música jazz actualmente. El libro recoge las obras del compositor desde Sonata Patética (1798) hasta Drei Equali (1812).

Ya en 2020, The New York Post advirtió sobre la posible cancelación del músico por ser un hombre elitista blanco que oprimía a las mujeres, a las personas de color y a la comunidad LGTB, algo que era normal y aceptado hace dos siglos.

Cabe destacar que Lebrecht suele utilizar un tono provocador y sensacionalista en sus libros, como El mito del maestro (1997) y ¿Quién mató a la música clásica? (1998). Su libro Maestros, Masterpieces and Madness (2007) fue retirado tras una denuncia por difamación de Klaus Heymann.