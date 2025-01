La solidaridad de Bryan Adams con Valencia

El cantante canadiense conocido por temas como "Summer of 69", "Everything I Do, I Do it for You" o "Heaven" actuó el pasado 19 de enero en Valencia, donde tuvo un enorme gesto de solidaridad y anunció que toda la recaudación del concierto iba a ser donada para los afectados por la DANA ocurrida el pasado mes de noviembre, que afectó a muchas localidades de la comarca valenciana como Paiporta, Algemesí o Catarroja.

El mensaje emotivo de Adams

"Hoy es una noche muy especial porque estuvimos tocando aquí en España cuando tuvieron lugar las inundaciones en Valencia y vimos lo que le ocurrió a vuestra preciosa comunidad. Hubo muchísima gente afectada que perdió sus casas, coches, etc., y es por eso que hemos decidido que nuestro beneficio del concierto de esta noche vaya destinado a ayudar a esas personas. Mi banda y yo sí que queremos aplaudiros a todos vosotros" afirmó Adams sobre el escenario para la gran sorpresa del público, pues paró el concierto para informar de las buenas noticias. Además, acto seguido, empezó a cantar "Come Together" de The Beatles.

La asociación elegida

Adams ha decidido donar todos los beneficios a la asociación valenciana, Fundación Comunitaria Horta Sud (FCHS), que lleva operativa más de medio siglo desde su creación en 1972, y que se dedica a diferentes obras solidarias como expresan en su página web: "Creemos en la participación activa de los ciudadanos para dignificar la comunidad y el territorio". La fundación valenciana también ha sido un foco de ayuda durante la DANA, ya que tras el trágico suceso, pusieron en marcha una recogida de fondos para la recuperación de las zonas afectadas". Además, también consiguieron fondos a través de las entradas de los conciertos solidarios en el Ciclo Som València, donde actuaron artistas como Álvaro de Luna, Carolina Durante o Zahara.

El mundo de la cultura y su ayuda

Este gesto de Adams es solo una muestra del cariño y solidaridad hacia el pueblo valenciano, que demuestra que ante la magnitud de la catástrofe, todo el mundo se ha unido para aportar su granito de arena. El mundo de la cultura se ha convertido en un pilar fundamental para dar visibilidad y ayudar a la causa, pues cantantes como Rozalén, Rosalía o Aitana, y personalidades como José Andrés se trasladaron a la zona cero para hacer labores de limpieza y reparto de comida.