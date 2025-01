Mad Cool confirma a Nine Inch Nails y desvela su cartel por días

El Mad Cool Festival 2025, una de las citas musicales más esperadas del verano, continúa aumentando la expectación con nuevas confirmaciones que se suman a su ya destacado cartel. Este miércoles, los organizadores anunciaron una nueva tanda de artistas que promete hacer vibrar al público los días 10, 11, 12 y 13 de julio.

Entre las novedades más destacadas, el icónico grupo de rock industrial Nine Inch Nails, liderado por Trent Reznor, regresa a España como uno de los grandes cabezas de cartel del festival. Su actuación está programada para el viernes 11 de julio, marcando su primera aparición en el país desde 2019. La banda, reconocida por su revolucionaria influencia en la música de los años 90 y su impacto cultural más allá de los escenarios, será sin duda uno de los momentos más esperados del evento.

Junto a ellos, se han sumado al cartel la energía punk de los británicos Bad Nerves, el estilo único e inclasificable de Geordie Greep (anteriormente parte de Black Midi), los vibrantes sets electrónicos de la DJ neoyorquina Chloé Caillet y el folk alternativo del grupo irlandés Kingfishr.

Un cartel para todos los gustos

Estas nuevas incorporaciones se unen a un line-up que ya cuenta con nombres de la talla de Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Iggy Pop, Weezer, Thirty Seconds to Mars, Justice, y muchos más. Este variado elenco combina géneros como rock, indie, pop y electrónica, asegurando que cada jornada del festival sea una experiencia inolvidable.

También ha dado a conocer la distribución de su cartel por días. Esta nueva edición dará comienzo el jueves 10 de julio, en el que abrirán el festival grandes nombres como Kings of Leon, Gracie Abrams, Iggy Pop y Weezer, mientras que el viernes 11 estará liderado por Nine Inch Nails, Alanis Morissette y Noah Kahan. La jornada del sábado 12 traerá a Olivia Rodrigo, Justice, Thirty Seconds to Mars y Arde Bogotá como cabezas de cartel.

https://x.com/madcoolfestival/status/1882065611129499693

Brunch Electronik: una novedad exclusiva

Por primera vez en la historia del festival, el domingo 13 de julio se celebrará el Brunch Electronik x Mad Cool, una jornada especial dedicada exclusivamente a la música electrónica. Aunque los artistas que encabezarán esta fiesta aún no han sido anunciados, se espera la presencia de algunos de los DJs más destacados del panorama internacional.