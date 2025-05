Tras actuar un par de fechas en Barcelona, Bad Bunny comenzará el año que viene sus diez conciertos programados, desde el sábado final del mes de mayo de 2026, dentro de su gira mundial titulada "Debí tirar más fotos". El ídolo puertorriqueño es un fenómeno musical en los Estados Unidos y países hispanoamericanos; también en España, donde hace meses que al anunciarse sus conciertos las entradas se vendieron en poco tiempo, con tanta antelación -más de un año- que para la empresa supuso añadir unos pocos más. Hacía tiempo que un artista de su género no concitaba semejante expectación. Con decir que de antemano ya ha vendido dos millones y medio de localidades para los cincuenta y cuatro conciertos que ofrecerá en dieciocho países, queda dicho todo sobre el interés despertado por este artista. El reguetón y el trap latino son su especialidad. Y entre sus muchos éxitos conseguidos a partir de su debut profesional en 2012, citamos éstos: "Soy peor", "I live It", "Mía", "La canción", "Tití me preguntó", "Dákiti", "Me porto bonito", "Ojitos lindos" y otros muchos, más recientes.

Benito Antonio Martínez Ocasio es su nombre completo, nacido en Bayamón, Puerto Rico, con nacionalidad estadounidense. Su padre era camionero y su madre, profesora de inglés, de quien aprendió muchas canciones cuando era niño. Formó parte en su corta edad de una coral con la que actuaba en iglesias y salas de barrio. Su adolescencia la vivió, según su propio relato, no en la calle como tantos otros chicos, sino junto a su familia. Pagó sus estudios universitarios trabajando en sus años jóvenes como empaquetador en un mercado.

Trece años lleva como cantante en activo. El mote que exhibe no ha de confundirse con el personaje del cine Bugs Bunny, pese a su parecido cuando se pronuncia el suyo propio, Bad Bunny. Que procede de cómo lo llamaban entre los suyos cuando le hicieron una fotografía con orejas de conejo sobre la cabeza. Luego, al empezar a ser conocido, adquirió otro sobrenombre, el de "El Conejo malo".

Su voz es grave. Llama la atención también por su estatura: mide un metro y ochenta centímetros. Suele vestir camisas color rosa, con flores y pantalones cortos. Ha influido en la moda de otros artistas latinos. Le gusta ir con gafas de sol, incluso por la noche. Siendo un artista popular su caché es elevado, lo mantiene en secreto. Y las entradas para verlo oscilan de precio, según qué días, entre trescientos setenta y siete euros y seiscientos treinta y nueve, cifras que imaginamos proceden de su equivalencia en dólares, al no responder a números más cerrados. Probablemente también haya otras más moderadas, en lugares más altos.

Y su vida íntima? Entre 2011 y 2016 convivió con Carliz de la Cruz. En 2017, estando en un restaurante con su familia, se prendó de la figura de una comensal llamada Gabriela Berlingeri, que resultó ser diseñadora de joyas y también fotógrafa. De ella era la portada con la imagen de Bad Bunny aparecida en la revista Rolling Stones, tan influyente, el año 2020.

Luego se enamoró ya en 2023 de la modelo norteamericana Kendall Jenner, que es desde entonces, que sepamos, su actual pareja. Bromeando, declaró en una entrevista: "No sé si dentro de unos años me gustarán los hombres pero por ahora me va muy bien con las mujeres, soy heterosexual".