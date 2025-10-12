No te equiwokes, sección de La Trinchera de Manuel Llamas, con Los Meconios. La izquierda ofendida de este país llamado España se ha topado con un par de meconios (eso que un padre primerizo nunca olvidará) que con buen pop, parodia y cierta malicia quevedesca han roto el espejismo de los moralmente intocables. "Españoles sin complejos y amantes de la libertad", así se presentan en su web. Broncano, el Wyoming, Caiga quien Caiga, 'Polònia' de TV3, Vaya semanita, Hora Veintipico, Buenafuente, Late Xou, La vida Moderna... No es sano reírse solo con un lado de la boca y del cerebro.

Sergio C. Martínez y Mario Camps, "dos músicos chiflados que les dio un día por hacer vídeos en YouTube", se conocen hace veinte años y como les gusta hacer el "tontaco", en 2017 se estrenan con un tema "polémico" sobre la pureza de la paella valenciana. Y de ahí a parodiar el feminismo radical: "Somos irreverentes y cuando nos dijeron que eso no se podía hacer dijimos: ¿Cómo que no se puede?". En ese momento, recuerdan, "les cayó la del pulpo"; señal de que había hueco y mercado.

Hablamos de dar la batalla cultural contra lo que nos arruina la mente y el bolsillo y que hace lo contrario de lo que predica. Los Meconios le han dado a Irene Montero, a Pablo Iglesias, a la ley de Memoria Democrática, han denunciado la demonización del hombre, a Pedro Sánchez, a la corrupción, con el tema "La rosa nostra", o a las tertulianas de lo público con su último éxito "La Sarah".

"Los que nos detestan no nos consideran del mundo de la cultura", comentan estos dos músicos de alma metalera. En sus canciones combinan letras originales con música que componen, como la de La Sarah, o muy conocida.

Intento de censura en Valencia

Estar de este lado tiene su coste. Trataron de censurarles el pasado mes de julio, durante la Feria de Valencia. "Este verano el ayuntamiento de Valencia tuvo la osadía de contar con nosotros y los grupos políticos de izquierdas intentaron que ese concierto no se celebrara. Montaron la de dios simplemente porque no les gusta nuestro contenido cuando ellos, durante muchísimos años de gobierno de PSOE y Compromís, han llevado a quien les ha dado la gana, con un humor completamente contrario a lo que nosotros defendemos. Y no pasaba absolutamente nada". Continúan: "Desde que se anunció el concierto, un mes antes, tuvimos al Partido Socialista de Valencia pegado al culo echando mierda sobre nosotros. Pero es que además era todo mentira, encima no atacan de forma justa. Se inventan movidas y relatos".

COMUNICADO DE LOS MECONIOS Ante los acontecimientos recientes, las acusaciones falsas, las injurias y las mentiras que se están vertiendo sobre nosotros —y dado que esta polémica sigue reproduciéndose en platós de televisión y tertulias periodísticas— queremos dejar claros cinco… — Los Meconios (@LosMeconios) July 9, 2025

Les han llamado fascistas, franquistas, machistas, todo el rosario woke. "Pero si precisamente lo que defendemos nosotros es la igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres. Pero bueno, aquí también sabéis muy bien cómo se las gastan", dicen.

Una encuesta "sospecha" del Gobierno cada mes

Les preguntamos si les llegan inspecciones de Hacienda por sorpresa o alguna otra medida de presión, que tan bien conocemos en esta casa, por ser como son y hacer lo que hacen. Y nos cuentan algo muy curioso.

"Nos pasa una cosa rara con el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros tuvimos una polémica en el Viva 22 con la canción "Vamos a volver al 36" (que no es suya). "Se lió pardísima y Marlaska dijo que quizá la fiscalía debería actuar de oficio por posibles delitos de odio. No fue a ninguna parte, porque al final una persona con dos dedos de frente lee la letra y dice: "vale, se acabó la polémica". Pero respecto a lo del INE, desde entonces tenemos que responder a una encuesta todos los meses muy sospechosa. Es que es justo después de aquello y son datos que tenemos que rellenar, que dan muy la sensación de que nos quieren tener controlados".

Esto es muy típico también de la izquierda, reclaman para sí mismos libertad de expresión, derecho a la crítica o incluso a la injuria pero de los demás no lo aguantan.

Sánchez, un personaje "siniestro"

¿Qué vais a hacer cuando él ya no esté? Ese "líder que el mundo necesita, un hombre apuesto de belleza infinita, habla inglés mejor que un nativo, con solo mirarte puede hacerte un hijo, es imponente…", dice su canción "Pedro Sánchez", con música y letra "cosecha propia" de Los Meconios. "Realmente no lo sabemos, pero que se vaya y ya iremos pensando. Pero que se vaya. Saldrán otros personajes mucho menos siniestros que este, pero que darán juego".

Reconocen que "personajes como Pedro o Sara, con los que no compartimos prácticamente nada, a nivel creativo son pura inspiración, son una mina. Ya nos pasaba con Pablo Iglesias, era una especie de musa para nosotros. Era hacer una canción hablando de él y reventarlo en redes. Una maravilla. Y Montero también. Dijimos: "ostras qué bien que se vaya, pero se nos va una musa".

Los padres y el próximo protagonista

Otro de sus hits es "Papá", versión de "Ay mamá" de Rigoberta Bandini. Denuncia la demonización del hombre. "Es de esas canciones con la que nos llegaron mensajes súper bonitos de padres que están muy invisibilizados, que tienen sus problemas, que a lo mejor los separan de sus hijos por procesos completamente injustos… Mensajes súper emotivos dándonos las gracias. A nosotros nos encanta la canción de Bandini, para unos seres que lo merecen todo, que son nuestras madres, pero como Los Meconios lejos de ser unos fachas y unos machistas lo que queremos es la igualdad de derechos y oportunidades entre todos, pues consideramos imprescindible que los hombres y los padres también tuvieran los mismos derechos y oportunidades de tener una canción así de bonita. Es de las que nunca falta en nuestros conciertos y la gente suelta la lagrimilla porque es una canción que llega al corazón y a nosotros, como padres, nos encanta cantarla".

¿En qué estáis trabajando ahora? "Os vais a quedar flipados. El próximo protagonista es un guardia civil. Es como si la UCO presentara el informe pero cantándolo. Evidentemente, salen lechugas, lechugas y chistorras. La verdad es que ha quedado muy graciosa y con una canción que todo el mundo conoce".

Desde la pandemia se dedican profesionalmente a la música. Hacen canciones por encargo para "bodas, comuniones, cumpleaños o eventos de empresa". Cuentan: "Nos da para vivir. Nosotros siempre decimos que somos los más pobres de YouTube, pero felices de hacer lo que nos gusta". También actúan en directo. Este lunes 13 de octubre estarán en el Teatro Cervantes de Almería.

¡Reivindica tu derecha a reírte! Hay que dejar descolocado al enemigo.